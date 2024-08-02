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На Украине раскрыли схему вымогательства сотрудников военкомата

На Украине раскрыли схему вымогательства сотрудников военкомата - 02.08.2024, ПРАЙМ

На Украине раскрыли схему вымогательства сотрудников военкомата

В Тернопольской области на Украине правоохранители раскрыли схему вымогательства сотрудниками военкомата. Преступная группа похищала и избивала мужчин... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T17:58+0300

2024-08-02T17:58+0300

2024-08-02T17:58+0300

украина

военкомат

призыв

насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В Тернопольской области на Украине правоохранители раскрыли схему вымогательства сотрудниками военкомата. Преступная группа похищала и избивала мужчин призывного возраста с целью обогащения, передает национальная полиция Украины. "Пятеро подозреваемых распределили между собой роли, наладив коррупционные схемы уклонения от мобилизации. Чтобы заставить военнообязанных платить прибегали даже к угрозам, избиениям и похищениям людей... Организовал коррупционную схему руководитель местного (одного из Тернопольских - ред.) ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы)", - следует из заявления, размещенного на сайте правоохранительных органов. Сообщается, что в состав преступной группы вошли три сотрудника военкомата и бывший военнослужащий, а также их лидер. Все они вымогали у мужчин деньги под угрозой мобилизации даже с тех, кто ей не подлежал по закону. Ежемесячно подсудимые получали таким образом от 100 до 150 тысяч долларов. Следствием также установлено, что пострадали как минимум 4 мужчины, не подлежавшие призыву. Житель Чортковского района сообщил, что в результате действий злоумышленников он получил телесные повреждения и даже перелом ребер. Мужчина является отцом четырех несовершеннолетних детей и не подлежит мобилизации.Подозреваемым предъявлены обвинения по девяти статьям уголовного кодекса Украины, среди которых "Извлечение неправомерной выгоды", "Незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий, совершенное по корыстным мотивам организованной группой". Нарушителей будут содержать под стражей без права выхода под залог.Ранее стало известно, что с 1 августа отсрочку от мобилизации не будут предоставлять студентам и аспирантам заочной и вечерней формы обучения, а также тем, кто получает высшее образование не впервые. Кроме того, ограничение не будет распространяться на мужчин с тремя и более детьми, отцов-одиночек, а также на тех, кто ухаживает за супругой с третьей группой инвалидности или другими людьми с первой или второй группой инвалидности.

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украина, военкомат, призыв, насильственная мобилизация на украине