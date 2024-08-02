Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Сургутнефтегаза за 6 месяцев снизилась - 02.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240802/pribyl-850627505.html
Чистая прибыль Сургутнефтегаза за 6 месяцев снизилась
Чистая прибыль Сургутнефтегаза за 6 месяцев снизилась - 02.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Сургутнефтегаза за 6 месяцев снизилась
Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 6,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T15:03+0300
2024-08-02T15:03+0300
сургутнефтегаз
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/82098/25/820982509_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_116371256696c1aff2a24ff73877e2fe.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 6,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 139,886 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручку и валовую прибыль за отчетный период компания не раскрыла.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82098/25/820982509_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9a5385b6c6f38dd7f96e845f1da6de97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сургутнефтегаз, чистая прибыль
Сургутнефтегаз, чистая прибыль
15:03 02.08.2024
 
Чистая прибыль Сургутнефтегаза за 6 месяцев снизилась

Чистая прибыль Сургутнефтегаза за 6 месяцев снизилась в 6,1 раза, до 139,9 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗнак "газопровода" на дороге
Знак газопровода на дороге - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 6,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 139,886 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручку и валовую прибыль за отчетный период компания не раскрыла.
 
Сургутнефтегазчистая прибыль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала