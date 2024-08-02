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Чистая прибыль Сургутнефтегаза за 6 месяцев снизилась

Чистая прибыль Сургутнефтегаза за 6 месяцев снизилась - 02.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Сургутнефтегаза за 6 месяцев снизилась

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 6,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T15:03+0300

2024-08-02T15:03+0300

2024-08-02T15:03+0300

сургутнефтегаз

чистая прибыль

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась в 6,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 139,886 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручку и валовую прибыль за отчетный период компания не раскрыла.

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сургутнефтегаз, чистая прибыль