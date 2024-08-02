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Мировые цены на некоторые продукты начали падать
Мировые цены на некоторые продукты начали падать - 02.08.2024, ПРАЙМ
Мировые цены на некоторые продукты начали падать
Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в июле несколько снизился к июню в основном за счет падения цен на зерновые, говорится в пресс-релизе... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T13:30+0300
2024-08-02T13:30+0300
2024-08-02T13:30+0300
экономика
продовольствие
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цены на продовольствие
фао
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в июле несколько снизился к июню в основном за счет падения цен на зерновые, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)."В июле 2024 года значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 120,8 пункта, что чуть ниже пересмотренного июньского показателя: снижение значения индекса цен на зерновые позволило компенсировать рост индексов цен на растительные масла, мясные продукты и сахар, при этом значение индекса цен на молочную продукцию практически не изменилось", - говорится в сообщении. ФАО отмечает, что значение индекса осталось на 3,1% ниже по сравнению с уровнем июня 2023 года и на 24,7% ниже пикового уровня в 160,3 пункта, достигнутого в марте 2022 года. Индекс цен ФАО на зерновые продукты в июле составил 110,8 пункта, показав снижение на 4,4 пункта (3,8%) с уровня июня. В связи с понижательным давлением на котировки сортов индийского и японского риса в условия сдержанной ситуацией на рынке, индекс цен на все сорта риса в июле снизился на 2,4%. Что касается индекса цен на молочную продукцию, то в июле он практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, снизившись лишь на 0,15%, до 127,7 пункта. Наибольшая динамика снижения наблюдается у цен на сухое молоко, которое было вызвано слабым импортным спросом из-за ослабления рыночной активности в сезон летних отпусков в Западной Европе, отмечается в релизе. Согласно данным организации, цены на сахар растут второй месяц подряд, в июле они увеличились на 0,7%, до 120,2 пункта. Небольшая динамика роста обусловлена более низким, чем ожидалось ранее, объемом производства сахара в Бразилии в первой половине июля. При этом рост котировок сдерживался благоприятными условиями в Таиланде и увеличением осадков в период муссонов в Индии. Индекс цен на мясо ФАО увеличился на 1,2% до 119,5 пункта в июле с июньского уровня. Цены на мясо птицы выросли на фоне высокого импортного спроса со стороны стран Ближнего Востока и Северной Африки в условиях перебоев в производстве в связи с распространением болезней животных. Самый большой рост показали котировки на растительные масла, поднявшиеся в июле на 2,4%. Данный показатель растет второй месяц подряд, что позволило ему достичь полуторагодичного максимума, следует из релиза ФАО. В сообщении также отмечается, что мировые цены на соевое масло выросли в июле за счет устойчивого высокого спроса от производителей биотоплива в Северной и Южной Америке.
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продовольствие, продовольственный кризис, цены на продукты, цены на продовольствие, фао
Экономика, продовольствие, продовольственный кризис, Цены на продукты, цены на продовольствие, ФАО
Мировые цены на некоторые продукты начали падать
ФАО: мировые цены на продовольствие в июле несколько снизились к июню
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в июле несколько снизился к июню в основном за счет падения цен на зерновые, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
"В июле 2024 года значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 120,8 пункта, что чуть ниже пересмотренного июньского показателя: снижение значения индекса цен на зерновые позволило компенсировать рост индексов цен на растительные масла, мясные продукты и сахар, при этом значение индекса цен на молочную продукцию практически не изменилось", - говорится в сообщении. ФАО отмечает, что значение индекса осталось на 3,1% ниже по сравнению с уровнем июня 2023 года и на 24,7% ниже пикового уровня в 160,3 пункта, достигнутого в марте 2022 года.
Индекс цен ФАО на зерновые продукты в июле составил 110,8 пункта, показав снижение на 4,4 пункта (3,8%) с уровня июня. В связи с понижательным давлением на котировки сортов индийского и японского риса в условия сдержанной ситуацией на рынке, индекс цен на все сорта риса в июле снизился на 2,4%.
Что касается индекса цен на молочную продукцию, то в июле он практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, снизившись лишь на 0,15%, до 127,7 пункта. Наибольшая динамика снижения наблюдается у цен на сухое молоко, которое было вызвано слабым импортным спросом из-за ослабления рыночной активности в сезон летних отпусков в Западной Европе, отмечается в релизе.
Согласно данным организации, цены на сахар растут второй месяц подряд, в июле они увеличились на 0,7%, до 120,2 пункта. Небольшая динамика роста обусловлена более низким, чем ожидалось ранее, объемом производства сахара в Бразилии в первой половине июля. При этом рост котировок сдерживался благоприятными условиями в Таиланде и увеличением осадков в период муссонов в Индии.
В ООН назвали индекс мировых цен на продовольствие в июне
Индекс цен на мясо ФАО увеличился на 1,2% до 119,5 пункта в июле с июньского уровня. Цены на мясо птицы выросли на фоне высокого импортного спроса со стороны стран Ближнего Востока и Северной Африки в условиях перебоев в производстве в связи с распространением болезней животных.
Самый большой рост показали котировки на растительные масла, поднявшиеся в июле на 2,4%. Данный показатель растет второй месяц подряд, что позволило ему достичь полуторагодичного максимума, следует из релиза ФАО. В сообщении также отмечается, что мировые цены на соевое масло выросли в июле за счет устойчивого высокого спроса от производителей биотоплива в Северной и Южной Америке.