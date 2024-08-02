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Из интервенционного фонда продадут до 500 тысяч тонн пшеницы

Из интервенционного фонда продадут до 500 тысяч тонн пшеницы - 02.08.2024, ПРАЙМ

Из интервенционного фонда продадут до 500 тысяч тонн пшеницы

Кабмин РФ одобрил продажу в 2024 году из федерального интервенционного фонда до 500 тысяч тонн пшеницы, сообщается на сайте правительства РФ. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T11:26+0300

2024-08-02T11:26+0300

2024-08-02T11:26+0300

экономика

пшеница

зерно

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Кабмин РФ одобрил продажу в 2024 году из федерального интервенционного фонда до 500 тысяч тонн пшеницы, сообщается на сайте правительства РФ. "Правительство одобрило продажу в 2024 году из федерального интервенционного фонда до 500 тысяч тонн пшеницы. Распоряжение об этом подписано. Решение будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке", - говорится в сообщении. Уточняется, что пшеница, закупленная в ходе закупочных интервенций в 2014-2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки. Решение о продаже зерна из интервенционного фонда (товарные интервенции) принимается при росте цен. Насыщение рынка позволяет поддержать его стабильность.

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пшеница, зерно