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В Сбербанке оценили возможность создания единого платежного QR-кода - 02.08.2024, ПРАЙМ
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В Сбербанке оценили возможность создания единого платежного QR-кода
В Сбербанке оценили возможность создания единого платежного QR-кода - 02.08.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке оценили возможность создания единого платежного QR-кода
Сбербанк уверен, что сможет договориться с ЦБ и с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") о создании единого платежного... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T19:56+0300
2024-08-02T20:01+0300
банк россии
сбербанк
qr-код
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сбербанк уверен, что сможет договориться с ЦБ и с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") о создании единого платежного QR-кода, рассказал журналистам старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых. В июне Банк России объявил о запуске пилотного проекта по использованию универсального платёжного QR-кода. Проект был разработан совместно с Национальной системой платёжных карт (НСПК) и несколькими банками. В то же время Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк заявили о создании консорциума для внедрения единого платёжного QR-кода, который станет альтернативой QR-коду от Центрального банка на базе НСПК."С нашей стороны мы свою платформу развивали, к ней 18 банков подключено. Мы предлагали НСПК их объединить, чтобы клиент мог с любым мобильным приложением, без необходимости обновления, прочитать этот QR, и у него прошла бы оплата либо по системе СБП, цифровой рубль, либо по платформе, которую предлагаем мы", — сказал он. "Не надо отказываться ни от какой идеи, нужно просто договориться", — сказал Малых, отвечая на вопрос, откажется ли ЦБ от идеи создания собственного QR-кода. На вопрос, удастся ли договориться с ЦБ о создании единого платежного QR-кода, Малых ответил: "Конечно, это наша ежедневная работа". В феврале Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что если Центральный банк создаст единый платёжный QR-код, основанный только на Системе быстрых платежей, то участники финансового рынка потеряют интерес к инновациям. Тогда же он предложил объединить платформу "Сбера" для оплаты по QR-коду с платформой регулятора, чтобы создать так называемый омни-QR. Это позволило бы сохранить конкуренцию на рынке.
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сбербанк, qr-код, банк россии
Банк России, Сбербанк, QR-код, Банк России
19:56 02.08.2024 (обновлено: 20:01 02.08.2024)
 
В Сбербанке оценили возможность создания единого платежного QR-кода

Сбербанк уверен, что договорится с ЦБ о создании единого платежного QR-кода

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сбербанк уверен, что сможет договориться с ЦБ и с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") о создании единого платежного QR-кода, рассказал журналистам старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых.
В июне Банк России объявил о запуске пилотного проекта по использованию универсального платёжного QR-кода. Проект был разработан совместно с Национальной системой платёжных карт (НСПК) и несколькими банками. В то же время Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк заявили о создании консорциума для внедрения единого платёжного QR-кода, который станет альтернативой QR-коду от Центрального банка на базе НСПК.
"С нашей стороны мы свою платформу развивали, к ней 18 банков подключено. Мы предлагали НСПК их объединить, чтобы клиент мог с любым мобильным приложением, без необходимости обновления, прочитать этот QR, и у него прошла бы оплата либо по системе СБП, цифровой рубль, либо по платформе, которую предлагаем мы", — сказал он.
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"Не надо отказываться ни от какой идеи, нужно просто договориться", — сказал Малых, отвечая на вопрос, откажется ли ЦБ от идеи создания собственного QR-кода. На вопрос, удастся ли договориться с ЦБ о создании единого платежного QR-кода, Малых ответил: "Конечно, это наша ежедневная работа".
В феврале Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что если Центральный банк создаст единый платёжный QR-код, основанный только на Системе быстрых платежей, то участники финансового рынка потеряют интерес к инновациям. Тогда же он предложил объединить платформу "Сбера" для оплаты по QR-коду с платформой регулятора, чтобы создать так называемый омни-QR. Это позволило бы сохранить конкуренцию на рынке.
 
Банк РоссииСбербанкQR-кодБанк России
 
 
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