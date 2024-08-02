https://1prime.ru/20240802/qr-kod-850635764.html

В Сбербанке оценили возможность создания единого платежного QR-кода

В Сбербанке оценили возможность создания единого платежного QR-кода - 02.08.2024, ПРАЙМ

В Сбербанке оценили возможность создания единого платежного QR-кода

Сбербанк уверен, что сможет договориться с ЦБ и с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") о создании единого платежного... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T19:56+0300

2024-08-02T19:56+0300

2024-08-02T20:01+0300

банк россии

сбербанк

qr-код

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сбербанк уверен, что сможет договориться с ЦБ и с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") о создании единого платежного QR-кода, рассказал журналистам старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых. В июне Банк России объявил о запуске пилотного проекта по использованию универсального платёжного QR-кода. Проект был разработан совместно с Национальной системой платёжных карт (НСПК) и несколькими банками. В то же время Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк заявили о создании консорциума для внедрения единого платёжного QR-кода, который станет альтернативой QR-коду от Центрального банка на базе НСПК."С нашей стороны мы свою платформу развивали, к ней 18 банков подключено. Мы предлагали НСПК их объединить, чтобы клиент мог с любым мобильным приложением, без необходимости обновления, прочитать этот QR, и у него прошла бы оплата либо по системе СБП, цифровой рубль, либо по платформе, которую предлагаем мы", — сказал он. "Не надо отказываться ни от какой идеи, нужно просто договориться", — сказал Малых, отвечая на вопрос, откажется ли ЦБ от идеи создания собственного QR-кода. На вопрос, удастся ли договориться с ЦБ о создании единого платежного QR-кода, Малых ответил: "Конечно, это наша ежедневная работа". В феврале Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что если Центральный банк создаст единый платёжный QR-код, основанный только на Системе быстрых платежей, то участники финансового рынка потеряют интерес к инновациям. Тогда же он предложил объединить платформу "Сбера" для оплаты по QR-коду с платформой регулятора, чтобы создать так называемый омни-QR. Это позволило бы сохранить конкуренцию на рынке.

https://1prime.ru/20240708/platezhi-849925119.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, qr-код, банк россии