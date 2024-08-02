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"Ростех" создал высокопрочную антенну для установки на защитные "мангалы" - 02.08.2024, ПРАЙМ
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"Ростех" создал высокопрочную антенну для установки на защитные "мангалы"
"Ростех" создал высокопрочную антенну для установки на защитные "мангалы" - 02.08.2024, ПРАЙМ
"Ростех" создал высокопрочную антенну для установки на защитные "мангалы"
Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал высокопрочную антенну для установки, в частности, поверх противодронных укрытий ("мангалов") и... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:03+0300
2024-08-02T09:03+0300
россия
ростех
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал высокопрочную антенну для установки, в частности, поверх противодронных укрытий ("мангалов") и маскировочных сетей, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну. Изделие может применяться с широким спектром радиостанций, устанавливаться на стационарные объекты и подвижную технику. Кроме того, за счет регулировки высоты размещаться поверх противодронных укрытий ("мангалов") и маскировочных сетей", - говорится в сообщении. Новая антенна предназначена для работы с возимыми и стационарными радиостанциями в диапазоне 30-520 МГц. Благодаря универсальному крепежному основанию устройство можно смонтировать на любой поверхности, а использование современных композитных материалов позволило усилить конструкцию изделия. В антенне реализована система согласующе-трансформирующих устройств, позволяющая возбуждать отдельные участки антенны на различных диапазонах частот. Такое решение обеспечивает стабильный прием и передачу сигнала при любых погодных условиях и существенно расширяет зону покрытия радиосвязи по сравнению с предыдущими модификациями изделия. Кроме того, в устройстве предусмотрена возможность регулировки высоты антенны без потери ее эффективности. Диапазонная штыревая антенна разработана Самарским инновационным предприятием радиосистем (входит в "Росэлектронику" в составе концерна "Автоматика"). Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Бузов, новая антенна технологичнее и компактнее своих предшественников, ее вес не превышает 6 килограммов. Изделие успешно прошло апробацию на подвижной технике в реальной обстановке и подтвердило заявленные характеристики, а сейчас готовится запуск серийного производства антенны. Изделие впервые будет представлено в рамках объединенной экспозиции холдинга "Росэлектроника" на форуме "Армия-2024".
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россия, ростех
РОССИЯ, Ростех
09:03 02.08.2024
 
"Ростех" создал высокопрочную антенну для установки на защитные "мангалы"

"Ростех" разработал высокопрочную антенну для установки на защитные "мангалы"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал высокопрочную антенну для установки, в частности, поверх противодронных укрытий ("мангалов") и маскировочных сетей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну. Изделие может применяться с широким спектром радиостанций, устанавливаться на стационарные объекты и подвижную технику. Кроме того, за счет регулировки высоты размещаться поверх противодронных укрытий ("мангалов") и маскировочных сетей", - говорится в сообщении.
Новая антенна предназначена для работы с возимыми и стационарными радиостанциями в диапазоне 30-520 МГц. Благодаря универсальному крепежному основанию устройство можно смонтировать на любой поверхности, а использование современных композитных материалов позволило усилить конструкцию изделия.
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В антенне реализована система согласующе-трансформирующих устройств, позволяющая возбуждать отдельные участки антенны на различных диапазонах частот. Такое решение обеспечивает стабильный прием и передачу сигнала при любых погодных условиях и существенно расширяет зону покрытия радиосвязи по сравнению с предыдущими модификациями изделия. Кроме того, в устройстве предусмотрена возможность регулировки высоты антенны без потери ее эффективности.
Диапазонная штыревая антенна разработана Самарским инновационным предприятием радиосистем (входит в "Росэлектронику" в составе концерна "Автоматика"). Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Бузов, новая антенна технологичнее и компактнее своих предшественников, ее вес не превышает 6 килограммов. Изделие успешно прошло апробацию на подвижной технике в реальной обстановке и подтвердило заявленные характеристики, а сейчас готовится запуск серийного производства антенны.
Изделие впервые будет представлено в рамках объединенной экспозиции холдинга "Росэлектроника" на форуме "Армия-2024".
 
РОССИЯРостех
 
 
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