Стабильность рубля сохраняется вопреки глобальным вызовам

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В четверг, 1 августа, по итогам дня рубль закрылся ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,37%, до 85,69 рубля, евро/рубль - на 0,56%, до 92,51 рубля, юань/рубль - на 0,42%, до 11,77 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 2 августа: курс доллара - 85,7833 рубля, а курс евро - 92,8499 рубля. Факторы, влияющие на внутренний валютный рынок, не изменились. Рубль по-прежнему стабилен из-за высоких цен на нефть, жесткой денежно-кредитной политики и трудностей с платежами у российских импортеров. Ожидаю, что пара доллар/рубль сохранит в ближайшее время колебания около уровня 87 рубля. Баррель Brent подорожал на 1,88%, до 79,98 доллара. Трейдеры нефтяного рынка сталкиваются с неопределенностью, пытаясь ориентироваться в сложной ситуации, включающей экономическое замедление и возросшие ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой. Данные от CME Group показывают, что участники рынка ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов 18 сентября. Слабые данные индекса деловой активности (PMI) как в США, так и в Китае вызывают озабоченность относительно спроса на нефть. Индекс PMI в производственном секторе США от ISM упал до восьмимесячного минимума в 46,8 в июле, снизившись с 48,5 и не оправдав прогноза в 48,8. Аналогично, индекс PMI Caixin в производственном секторе Китая составил 49,8 в июле, не достигнув ожидаемого значения в 51,5 и снизившись с предыдущего показателя 51,8. Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что текущий уровень мировых цен на нефть комфортен для российского бюджета. По его словам, цена в диапазоне 80-85 долларов за баррель соответствует ожиданиям и обеспечивает баланс спроса и предложения на рынке. В пятницу, 2 августа, на торгах в Азии марка Brent стоит 80 долларов. Техническая картина по-прежнему указывает на восстановление после отбоя от 78 долларов. На ближайшие 3-4 торговых дня цель - 84,40 за баррель. Участники рынка пристально следят за предстоящими данными по числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США и средней почасовой заработной плате за июль, которые выйдут позже в ходе североамериканской сессии. Эти данные могут дать представление о состоянии рынка труда в США и повлиять на дальнейшую динамику цен на доллар и нефть. Из-за западных санкций у рубля притупилась чувствительность к экономическим событиям, поэтому не стоит ожидать резких колебаний. Индекс Мосбиржи упал на 0,24%, до 2935,69 п., долларовый РТС повысился на 0,14%, до 1078,07 пункта. Индекс IMOEX стабилизировался выше 2885 п. Рост сдерживается укреплением рубля. По-прежнему ожидаю падения IMOEX.
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В четверг, 1 августа, по итогам дня рубль закрылся ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,37%, до 85,69 рубля, евро/рубль - на 0,56%, до 92,51 рубля, юань/рубль - на 0,42%, до 11,77 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 2 августа: курс доллара - 85,7833 рубля, а курс евро - 92,8499 рубля.
Факторы, влияющие на внутренний валютный рынок, не изменились. Рубль по-прежнему стабилен из-за высоких цен на нефть, жесткой денежно-кредитной политики и трудностей с платежами у российских импортеров. Ожидаю, что пара доллар/рубль сохранит в ближайшее время колебания около уровня 87 рубля.
Баррель Brent подорожал на 1,88%, до 79,98 доллара. Трейдеры нефтяного рынка сталкиваются с неопределенностью, пытаясь ориентироваться в сложной ситуации, включающей экономическое замедление и возросшие ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой. Данные от CME Group показывают, что участники рынка ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов 18 сентября.
Слабые данные индекса деловой активности (PMI) как в США, так и в Китае вызывают озабоченность относительно спроса на нефть. Индекс PMI в производственном секторе США от ISM упал до восьмимесячного минимума в 46,8 в июле, снизившись с 48,5 и не оправдав прогноза в 48,8. Аналогично, индекс PMI Caixin в производственном секторе Китая составил 49,8 в июле, не достигнув ожидаемого значения в 51,5 и снизившись с предыдущего показателя 51,8.
Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что текущий уровень мировых цен на нефть комфортен для российского бюджета. По его словам, цена в диапазоне 80-85 долларов за баррель соответствует ожиданиям и обеспечивает баланс спроса и предложения на рынке.
В пятницу, 2 августа, на торгах в Азии марка Brent стоит 80 долларов. Техническая картина по-прежнему указывает на восстановление после отбоя от 78 долларов. На ближайшие 3-4 торговых дня цель - 84,40 за баррель.
Участники рынка пристально следят за предстоящими данными по числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США и средней почасовой заработной плате за июль, которые выйдут позже в ходе североамериканской сессии. Эти данные могут дать представление о состоянии рынка труда в США и повлиять на дальнейшую динамику цен на доллар и нефть. Из-за западных санкций у рубля притупилась чувствительность к экономическим событиям, поэтому не стоит ожидать резких колебаний.
Индекс Мосбиржи упал на 0,24%, до 2935,69 п., долларовый РТС повысился на 0,14%, до 1078,07 пункта. Индекс IMOEX стабилизировался выше 2885 п. Рост сдерживается укреплением рубля. По-прежнему ожидаю падения IMOEX.
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