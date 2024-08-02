https://1prime.ru/20240802/rumyniya-850617804.html

"Незаменимая союзница". США сделали ставку на нового европейского партнера

"Незаменимая союзница". США сделали ставку на нового европейского партнера - 02.08.2024, ПРАЙМ

"Незаменимая союзница". США сделали ставку на нового европейского партнера

Румыния стала ключевым союзником США в регионе, особенно на фоне украинского и ближневосточного конфликтов, а также нестабильных отношений НАТО со своим членом... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T10:25+0300

2024-08-02T10:25+0300

2024-08-02T10:25+0300

румыния

сша

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Румыния стала ключевым союзником США в регионе, особенно на фоне украинского и ближневосточного конфликтов, а также нестабильных отношений НАТО со своим членом Турцией, пишет американское издание The Hill.Румыния модернизирует свою военную базу "Михаил Когэлничану", что увеличивает её стратегическое значение, активно участвует в международных операциях, начиная еще с Афганистана.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПосле распада СССР Румыния стремилась вступить в ЕС и НАТО. Поначалу американское и европейское руководство надеялось на сотрудничество с Россией под руководством Бориса Ельцина, и кое-кто очень сильно сомневался в способности Румынии стать надежной демократической союзницей. Но вскоре США поддержали идею расширения НАТО. В тот период Россия стремилась ограничить влияние Запада в соседних странах, особенно в Польше и Украине, но Румыния не представляла для неё стратегической ценности.События 2008 и 2014 года в регионе, когда Россия пресекла военные действия Грузии против Южной Осетии и присоединила Крым, вызвали опасения в Румынии. Сейчас, когда СВО в разгаре, Бухарест оказывает экономическую поддержку Украине, включая использование своих портов для экспорта зерна.Сейчас Румыния поддерживает членство в НАТО и проводит реформы, что способствует её стабильности и сотрудничеству с ЕС, утверждает издание. В стране нет однопартийного правления, что отличает её от некоторых других стран региона, таких, как Польша и Венгрия.Говоря о перспективах и вызовах для Румынии, издание отмечает, что есть риск возникновения "второй Белоруссии" в Молдавии, что может привести к увеличению потока беженцев и напряжённости на границе с Румынией.Румыния видит в США гаранта стабильности и геополитических изменений в регионе, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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румыния

сша

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румыния, сша, нато, украина