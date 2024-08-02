https://1prime.ru/20240802/rumyniya-850617804.html
"Незаменимая союзница". США сделали ставку на нового европейского партнера
"Незаменимая союзница". США сделали ставку на нового европейского партнера - 02.08.2024, ПРАЙМ
"Незаменимая союзница". США сделали ставку на нового европейского партнера
Румыния стала ключевым союзником США в регионе, особенно на фоне украинского и ближневосточного конфликтов, а также нестабильных отношений НАТО со своим членом... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T10:25+0300
2024-08-02T10:25+0300
2024-08-02T10:25+0300
румыния
сша
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/37/841393754_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0781b609c87dd53dd39258fd7fe4eef7.jpg
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Румыния стала ключевым союзником США в регионе, особенно на фоне украинского и ближневосточного конфликтов, а также нестабильных отношений НАТО со своим членом Турцией, пишет американское издание The Hill.Румыния модернизирует свою военную базу "Михаил Когэлничану", что увеличивает её стратегическое значение, активно участвует в международных операциях, начиная еще с Афганистана.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПосле распада СССР Румыния стремилась вступить в ЕС и НАТО. Поначалу американское и европейское руководство надеялось на сотрудничество с Россией под руководством Бориса Ельцина, и кое-кто очень сильно сомневался в способности Румынии стать надежной демократической союзницей. Но вскоре США поддержали идею расширения НАТО. В тот период Россия стремилась ограничить влияние Запада в соседних странах, особенно в Польше и Украине, но Румыния не представляла для неё стратегической ценности.События 2008 и 2014 года в регионе, когда Россия пресекла военные действия Грузии против Южной Осетии и присоединила Крым, вызвали опасения в Румынии. Сейчас, когда СВО в разгаре, Бухарест оказывает экономическую поддержку Украине, включая использование своих портов для экспорта зерна.Сейчас Румыния поддерживает членство в НАТО и проводит реформы, что способствует её стабильности и сотрудничеству с ЕС, утверждает издание. В стране нет однопартийного правления, что отличает её от некоторых других стран региона, таких, как Польша и Венгрия.Говоря о перспективах и вызовах для Румынии, издание отмечает, что есть риск возникновения "второй Белоруссии" в Молдавии, что может привести к увеличению потока беженцев и напряжённости на границе с Румынией.Румыния видит в США гаранта стабильности и геополитических изменений в регионе, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240722/missiya-850329362.html
румыния
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/37/841393754_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_48b0842d4569ff6f43c2bcc3fe4ee264.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, сша, нато, украина
РУМЫНИЯ, США, НАТО, УКРАИНА
"Незаменимая союзница". США сделали ставку на нового европейского партнера
Hill: Румыния стала новой незаменимой союзницей США в Восточной Европе
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ.
Румыния стала ключевым союзником США в регионе, особенно на фоне украинского и ближневосточного конфликтов, а также нестабильных отношений НАТО со своим членом Турцией, пишет американское издание The Hill
.
Румыния модернизирует свою военную базу "Михаил Когэлничану", что увеличивает её стратегическое значение, активно участвует в международных операциях, начиная еще с Афганистана.
После распада СССР Румыния стремилась вступить в ЕС и НАТО. Поначалу американское и европейское руководство надеялось на сотрудничество с Россией под руководством Бориса Ельцина, и кое-кто очень сильно сомневался в способности Румынии стать надежной демократической союзницей. Но вскоре США поддержали идею расширения НАТО. В тот период Россия стремилась ограничить влияние Запада в соседних странах, особенно в Польше и Украине, но Румыния не представляла для неё стратегической ценности.
Американские бомбардировщики прибыли в Румынию для участия в миссии НАТО
События 2008 и 2014 года в регионе, когда Россия пресекла военные действия Грузии против Южной Осетии и присоединила Крым, вызвали опасения в Румынии. Сейчас, когда СВО в разгаре, Бухарест оказывает экономическую поддержку Украине, включая использование своих портов для экспорта зерна.
Сейчас Румыния поддерживает членство в НАТО и проводит реформы, что способствует её стабильности и сотрудничеству с ЕС, утверждает издание. В стране нет однопартийного правления, что отличает её от некоторых других стран региона, таких, как Польша и Венгрия.
Говоря о перспективах и вызовах для Румынии, издание отмечает, что есть риск возникновения "второй Белоруссии" в Молдавии, что может привести к увеличению потока беженцев и напряжённости на границе с Румынией.
Румыния видит в США гаранта стабильности и геополитических изменений в регионе, делает вывод автор.