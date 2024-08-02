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Названы последствия обсуждаемого в ЕС запрета на поставки рыбы из России

Названы последствия обсуждаемого в ЕС запрета на поставки рыбы из России - 02.08.2024, ПРАЙМ

Названы последствия обсуждаемого в ЕС запрета на поставки рыбы из России

Запрет на импорт свежей рыбы из России, который сейчас обсуждается в ЕС, может лишить объединение более чем четверти импорта минтая, подсчитало РИА Новости на... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T06:35+0300

2024-08-02T06:35+0300

2024-08-02T06:35+0300

экономика

рыба

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ес

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Запрет на импорт свежей рыбы из России, который сейчас обсуждается в ЕС, может лишить объединение более чем четверти импорта минтая, подсчитало РИА Новости на основании данных платформы Eurostat. В конце июля немецкая газета Die Welt сообщила о том, что сейчас в ЕС идет дискуссия об ужесточении запрета на импорт морепродуктов из России в страны союза, на этот раз в него включена и свежая рыба. При этом издание отмечает, что особенной популярностью у европейских покупателей пользуется минтай, производимый в России и США. В частности, в Германии на него приходится 19% потребления рыбы. Согласно данным Евростата, по итогам 2023 года Евросоюз импортировал минтая более чем на 1 миллиард евро. Из них 26,3%, или 266 миллионов евро, пришлось на поставки из России. Таким образом, в случае введения запрета на поставки свежей рыбы ЕС может лишиться более чем четверти импортируемого минтая. При этом в 2022 году доля поставок минтая из России составляла 27,9% (230 миллиона евро), а в 2021 году - 20% (166 миллионов евро). В весовом выражении размеры импорта российского минтая в 2023 году достигли 84,2 тысячи тонн, в 2022 году - 80,5 тысячи тонн, а в 2021-м - 57,6 тысячи тонн. В то же время объемы поставок всей свежей и мороженой рыбы из РФ в ЕС по итогам прошлого года составили 312,7 миллиона евро, что на 16% ниже показателя 2022 года - 371,8 миллиона евро.

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рыба, санкции против рф, ес