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Восстановление застопорилось - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Восстановление застопорилось
Восстановление застопорилось - 02.08.2024, ПРАЙМ
Восстановление застопорилось
Настроения немного ослабли. Индекс Мосбиржи в четверг незначительно отступил, снизившись на 0,24% до 2935,69 п. Индекс РТС, наоборот, подрос на 0,14% до 1078,07 | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T08:39+0300
2024-08-02T08:39+0300
мнения аналитиков
биржа
биржевые торги
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Настроения немного ослабли. Индекс Мосбиржи в четверг незначительно отступил, снизившись на 0,24% до 2935,69 п. Индекс РТС, наоборот, подрос на 0,14% до 1078,07 п. Рубль немного укрепился, несмотря на снижение котировок Brent в направлении 80 долларов за баррель.Восемь стран из числа участников ОПЕК+ в четверг подтвердили, что отказаться от увеличения нефтедобычи в зависимости от ситуации на рынке. Ранее эти страны добровольно сократили нефтедобычу на 2,2 миллиона б/с, но в июне решили, что с октября начнут постепенно наращивать объемы добываемой нефти (примерно на 180-200 тысяч б/с в месяц). Участники ОПЕК+, которые ранее не выполняли свои обязательства, подтвердили, что сократят производство в будущем в соответствии с предоставленными графиками компенсаций (Ирак, Казахстан, Россия). В последнее время цены на нефть в большей степени реагируют на геополитический фон и игнорируют некоторые другие аспекты (сокращение коммерческих запасов нефти в США, например), поэтому в случае снижения геополитического напряжения не исключаем, что ОПЕК+ действительно скорректирует свои планы на следующей встрече комитета 2 октября, чтобы цены на нефть оставались на комфортном для альянса уровне (выше 80 долларов за баррель).Макроэкономическая статистика из США указывает на охлаждение экономики. Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США достигло максимума за 12 месяцев, в то время как индекс деловой активности (PMI) для производственной сферы опускается четвертый месяц подряд, что увеличивает шансы на снижение ставки ФРС на одном из ближайших заседаний и повышает привлекательность инвестиций в золото.На российском рынке в лидерах роста оказались бумаги недавно вышедшего на IPO застройщика АПРИ (APRI). Мы полагаем, что стремительный рост котировок акций носит спекулятивный характер, и фундаментальные перспективы для роста акций девелопера остаются под вопросом. Мы считаем, что оценка АПРИ завышена по сравнению с более крупными и устойчивыми конкурентами. Компания показывает уверенные темпы роста бизнеса, но амбициозные планы АПРИ по увеличению в 2,7 раза объема продаж в 2024 году по сравнению с 2023 годом выглядят слишком оптимистичными. С одной стороны, конъюнктура на рынке недвижимости ухудшается под влиянием высоких процентных ставок по ипотеке, сворачивания и ужесточения условий по льготным ипотечным программам. С другой стороны, у компании небольшой земельный банк и достаточно высокая долговая нагрузка, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики в экономике будет оказывать давление на финансовую устойчивость компании и возможности для реализации планов.Выручка IVA Technologies (IVAT) по итогам I полугодия 2024 года увеличилась на 48% по сравнению с 2023 годом благодаря активному развитию экосистемы продуктов и сервисов компании, а также росту числа заказчиков на 10%. Число поставленных лицензий в отчетном периоде выросло на 32%, а средняя цена реализации — на 19%. Мы сохраняем оптимистичный взгляд в отношении акций IVA и ожидаем ускорения темпов роста финансовых показателей в II полугодии текущего года ввиду специфического для IT-отрасли бума продаж в конце года из-за особенностей бюджетирования в России. В структуре общей выручки IVA за 2022 и 2023 годы порядка 60-65% приходится на продажи в IV квартале.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, биржа, биржевые торги
Мнения аналитиков, биржа, биржевые торги
08:39 02.08.2024
 

Восстановление застопорилось

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Настроения немного ослабли. Индекс Мосбиржи в четверг незначительно отступил, снизившись на 0,24% до 2935,69 п. Индекс РТС, наоборот, подрос на 0,14% до 1078,07 п. Рубль немного укрепился, несмотря на снижение котировок Brent в направлении 80 долларов за баррель.
Восемь стран из числа участников ОПЕК+ в четверг подтвердили, что отказаться от увеличения нефтедобычи в зависимости от ситуации на рынке. Ранее эти страны добровольно сократили нефтедобычу на 2,2 миллиона б/с, но в июне решили, что с октября начнут постепенно наращивать объемы добываемой нефти (примерно на 180-200 тысяч б/с в месяц). Участники ОПЕК+, которые ранее не выполняли свои обязательства, подтвердили, что сократят производство в будущем в соответствии с предоставленными графиками компенсаций (Ирак, Казахстан, Россия). В последнее время цены на нефть в большей степени реагируют на геополитический фон и игнорируют некоторые другие аспекты (сокращение коммерческих запасов нефти в США, например), поэтому в случае снижения геополитического напряжения не исключаем, что ОПЕК+ действительно скорректирует свои планы на следующей встрече комитета 2 октября, чтобы цены на нефть оставались на комфортном для альянса уровне (выше 80 долларов за баррель).
Макроэкономическая статистика из США указывает на охлаждение экономики. Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США достигло максимума за 12 месяцев, в то время как индекс деловой активности (PMI) для производственной сферы опускается четвертый месяц подряд, что увеличивает шансы на снижение ставки ФРС на одном из ближайших заседаний и повышает привлекательность инвестиций в золото.
На российском рынке в лидерах роста оказались бумаги недавно вышедшего на IPO застройщика АПРИ (APRI). Мы полагаем, что стремительный рост котировок акций носит спекулятивный характер, и фундаментальные перспективы для роста акций девелопера остаются под вопросом. Мы считаем, что оценка АПРИ завышена по сравнению с более крупными и устойчивыми конкурентами. Компания показывает уверенные темпы роста бизнеса, но амбициозные планы АПРИ по увеличению в 2,7 раза объема продаж в 2024 году по сравнению с 2023 годом выглядят слишком оптимистичными. С одной стороны, конъюнктура на рынке недвижимости ухудшается под влиянием высоких процентных ставок по ипотеке, сворачивания и ужесточения условий по льготным ипотечным программам. С другой стороны, у компании небольшой земельный банк и достаточно высокая долговая нагрузка, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики в экономике будет оказывать давление на финансовую устойчивость компании и возможности для реализации планов.
Выручка IVA Technologies (IVAT) по итогам I полугодия 2024 года увеличилась на 48% по сравнению с 2023 годом благодаря активному развитию экосистемы продуктов и сервисов компании, а также росту числа заказчиков на 10%. Число поставленных лицензий в отчетном периоде выросло на 32%, а средняя цена реализации — на 19%. Мы сохраняем оптимистичный взгляд в отношении акций IVA и ожидаем ускорения темпов роста финансовых показателей в II полугодии текущего года ввиду специфического для IT-отрасли бума продаж в конце года из-за особенностей бюджетирования в России. В структуре общей выручки IVA за 2022 и 2023 годы порядка 60-65% приходится на продажи в IV квартале.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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