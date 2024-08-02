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Восстановление застопорилось

Восстановление застопорилось - 02.08.2024, ПРАЙМ

Восстановление застопорилось

Настроения немного ослабли. Индекс Мосбиржи в четверг незначительно отступил, снизившись на 0,24% до 2935,69 п. Индекс РТС, наоборот, подрос на 0,14% до 1078,07 | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T08:39+0300

2024-08-02T08:39+0300

2024-08-02T08:39+0300

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Настроения немного ослабли. Индекс Мосбиржи в четверг незначительно отступил, снизившись на 0,24% до 2935,69 п. Индекс РТС, наоборот, подрос на 0,14% до 1078,07 п. Рубль немного укрепился, несмотря на снижение котировок Brent в направлении 80 долларов за баррель.Восемь стран из числа участников ОПЕК+ в четверг подтвердили, что отказаться от увеличения нефтедобычи в зависимости от ситуации на рынке. Ранее эти страны добровольно сократили нефтедобычу на 2,2 миллиона б/с, но в июне решили, что с октября начнут постепенно наращивать объемы добываемой нефти (примерно на 180-200 тысяч б/с в месяц). Участники ОПЕК+, которые ранее не выполняли свои обязательства, подтвердили, что сократят производство в будущем в соответствии с предоставленными графиками компенсаций (Ирак, Казахстан, Россия). В последнее время цены на нефть в большей степени реагируют на геополитический фон и игнорируют некоторые другие аспекты (сокращение коммерческих запасов нефти в США, например), поэтому в случае снижения геополитического напряжения не исключаем, что ОПЕК+ действительно скорректирует свои планы на следующей встрече комитета 2 октября, чтобы цены на нефть оставались на комфортном для альянса уровне (выше 80 долларов за баррель).Макроэкономическая статистика из США указывает на охлаждение экономики. Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США достигло максимума за 12 месяцев, в то время как индекс деловой активности (PMI) для производственной сферы опускается четвертый месяц подряд, что увеличивает шансы на снижение ставки ФРС на одном из ближайших заседаний и повышает привлекательность инвестиций в золото.На российском рынке в лидерах роста оказались бумаги недавно вышедшего на IPO застройщика АПРИ (APRI). Мы полагаем, что стремительный рост котировок акций носит спекулятивный характер, и фундаментальные перспективы для роста акций девелопера остаются под вопросом. Мы считаем, что оценка АПРИ завышена по сравнению с более крупными и устойчивыми конкурентами. Компания показывает уверенные темпы роста бизнеса, но амбициозные планы АПРИ по увеличению в 2,7 раза объема продаж в 2024 году по сравнению с 2023 годом выглядят слишком оптимистичными. С одной стороны, конъюнктура на рынке недвижимости ухудшается под влиянием высоких процентных ставок по ипотеке, сворачивания и ужесточения условий по льготным ипотечным программам. С другой стороны, у компании небольшой земельный банк и достаточно высокая долговая нагрузка, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики в экономике будет оказывать давление на финансовую устойчивость компании и возможности для реализации планов.Выручка IVA Technologies (IVAT) по итогам I полугодия 2024 года увеличилась на 48% по сравнению с 2023 годом благодаря активному развитию экосистемы продуктов и сервисов компании, а также росту числа заказчиков на 10%. Число поставленных лицензий в отчетном периоде выросло на 32%, а средняя цена реализации — на 19%. Мы сохраняем оптимистичный взгляд в отношении акций IVA и ожидаем ускорения темпов роста финансовых показателей в II полугодии текущего года ввиду специфического для IT-отрасли бума продаж в конце года из-за особенностей бюджетирования в России. В структуре общей выручки IVA за 2022 и 2023 годы порядка 60-65% приходится на продажи в IV квартале.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, биржа, биржевые торги