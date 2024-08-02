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Рынку предстоит пятничное испытание - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Рынку предстоит пятничное испытание
Рынку предстоит пятничное испытание - 02.08.2024, ПРАЙМ
Рынку предстоит пятничное испытание
Индекс Мосбиржи в четверг не смог продолжить подъем и снизился на 0,7% к 2923 п. А сегодня мировые рынки сильно падают: в Штатах завал на процент–два, индексы... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:39+0300
2024-08-02T09:39+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
биржевые торги
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг не смог продолжить подъем и снизился на 0,7% к 2923 п. А сегодня мировые рынки сильно падают: в Штатах завал на процент–два, индексы Азии рухнули на 2–4%. Тем не менее российский рынок может выстоять под напором негатива с внешнего контура и отделаться небольшим провалом — после барьеров 2022 г. связи с мировыми площадками у нас нарушены и негативного влияния международных спекулянтов уже нет.Сильнее рынка вчера были акции Селигдара (+0,4%) на фоне положительного влияния ралли золота к своим историческим максимумам на курс бумаг золотодобытчика. Сопротивление на 60 руб.Слабее рынка оказались акции Мечела (-3,2%). Они в принципе очень волатильные и при коррекции широкого рынка падают кратно больше. По негативной тенденции сегодня курс может обновить минимум с июня 2023 г., область 165 руб. Но, когда начнется всеобщее восстановление рынка, данные бумаги способны быстрее всех отскочить, вплоть до 190 рублей на горизонте месяца.Рубль открыл август укреплением на 0,4% против доллара (85,8), 0,5% относительно юаня (11,77) и до 0,7% к евро (92,9). В августе валютная волатильность может остаться пониженной, девальвации рубля не ожидается, а диапазон колебаний до осени прежний: юань 11,5–12, доллар 84–89, евро 90–95.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, биржевые торги
09:39 02.08.2024
 

Рынку предстоит пятничное испытание

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг не смог продолжить подъем и снизился на 0,7% к 2923 п. А сегодня мировые рынки сильно падают: в Штатах завал на процент–два, индексы Азии рухнули на 2–4%. Тем не менее российский рынок может выстоять под напором негатива с внешнего контура и отделаться небольшим провалом — после барьеров 2022 г. связи с мировыми площадками у нас нарушены и негативного влияния международных спекулянтов уже нет.
Сильнее рынка вчера были акции Селигдара (+0,4%) на фоне положительного влияния ралли золота к своим историческим максимумам на курс бумаг золотодобытчика. Сопротивление на 60 руб.
Слабее рынка оказались акции Мечела (-3,2%). Они в принципе очень волатильные и при коррекции широкого рынка падают кратно больше. По негативной тенденции сегодня курс может обновить минимум с июня 2023 г., область 165 руб. Но, когда начнется всеобщее восстановление рынка, данные бумаги способны быстрее всех отскочить, вплоть до 190 рублей на горизонте месяца.
Рубль открыл август укреплением на 0,4% против доллара (85,8), 0,5% относительно юаня (11,77) и до 0,7% к евро (92,9). В августе валютная волатильность может остаться пониженной, девальвации рубля не ожидается, а диапазон колебаний до осени прежний: юань 11,5–12, доллар 84–89, евро 90–95.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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