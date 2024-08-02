Рынку предстоит пятничное испытание

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг не смог продолжить подъем и снизился на 0,7% к 2923 п. А сегодня мировые рынки сильно падают: в Штатах завал на процент–два, индексы Азии рухнули на 2–4%. Тем не менее российский рынок может выстоять под напором негатива с внешнего контура и отделаться небольшим провалом — после барьеров 2022 г. связи с мировыми площадками у нас нарушены и негативного влияния международных спекулянтов уже нет.Сильнее рынка вчера были акции Селигдара (+0,4%) на фоне положительного влияния ралли золота к своим историческим максимумам на курс бумаг золотодобытчика. Сопротивление на 60 руб.Слабее рынка оказались акции Мечела (-3,2%). Они в принципе очень волатильные и при коррекции широкого рынка падают кратно больше. По негативной тенденции сегодня курс может обновить минимум с июня 2023 г., область 165 руб. Но, когда начнется всеобщее восстановление рынка, данные бумаги способны быстрее всех отскочить, вплоть до 190 рублей на горизонте месяца.Рубль открыл август укреплением на 0,4% против доллара (85,8), 0,5% относительно юаня (11,77) и до 0,7% к евро (92,9). В августе валютная волатильность может остаться пониженной, девальвации рубля не ожидается, а диапазон колебаний до осени прежний: юань 11,5–12, доллар 84–89, евро 90–95.
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг не смог продолжить подъем и снизился на 0,7% к 2923 п. А сегодня мировые рынки сильно падают: в Штатах завал на процент–два, индексы Азии рухнули на 2–4%. Тем не менее российский рынок может выстоять под напором негатива с внешнего контура и отделаться небольшим провалом — после барьеров 2022 г. связи с мировыми площадками у нас нарушены и негативного влияния международных спекулянтов уже нет.
Сильнее рынка вчера были акции Селигдара (+0,4%) на фоне положительного влияния ралли золота к своим историческим максимумам на курс бумаг золотодобытчика. Сопротивление на 60 руб.
Слабее рынка оказались акции Мечела (-3,2%). Они в принципе очень волатильные и при коррекции широкого рынка падают кратно больше. По негативной тенденции сегодня курс может обновить минимум с июня 2023 г., область 165 руб. Но, когда начнется всеобщее восстановление рынка, данные бумаги способны быстрее всех отскочить, вплоть до 190 рублей на горизонте месяца.
Рубль открыл август укреплением на 0,4% против доллара (85,8), 0,5% относительно юаня (11,77) и до 0,7% к евро (92,9). В августе валютная волатильность может остаться пониженной, девальвации рубля не ожидается, а диапазон колебаний до осени прежний: юань 11,5–12, доллар 84–89, евро 90–95.
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