Бегство от рисков на внешних рынках может затронуть российские акции

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют существенное снижение, а аутсайдерами выступают рынки Японии и Южной Кореи, падающие 5,7% и 3,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения днем ранее, сегодня с утра теряют в пределах 0,9%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, напротив, прибавляет 0,7%. Торгуясь чуть выше 80 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим блок данных по рынку труда США, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Ситуация на рынке труда является важным фактором при принятии ФРС США решения в рамках денежно-кредитной политики, в результате чего данная статистика может оказать влияние на ожидания инвесторов относительно траектории ставок в Штатах и, соответственно, на отношение инвесторов к рисковым активам.По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив сессию в районе 2 936 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях. На настроениях российских инвесторов скажется бегство от рисков, наблюдаемое на внешних площадках, что может способствовать снижению российского рынка. В случае развития данного сценария, ожидаем отступление индекса Мосбиржи в ходе сессии ниже 2 900 пунктов. Закрепление под данной отметкой, на наш взгляд, станет подтверждением развития негативного сценария с целью снижения в районе 2 700 – 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи.В четверг пара юань/рубль продемонстрировала негативную динамику, снизившись на 0,5% и закончив сессию в районе 11,78 рубля. В рамках торгов пятницы рубль может попытаться продолжить волну роста. Удержание нефтью марки Brent позиций в районе 80 долларов, а таже опасения относительно расчетов за импорт и, соответственно, спроса на валюту, будут поддерживать рубль, способствуя его укреплению. Так, в ходе сессии ожидаем, отступление пары юань/рубль в район 11,7 рубля за единицу китайской валюты.
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют существенное снижение, а аутсайдерами выступают рынки Японии и Южной Кореи, падающие 5,7% и 3,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения днем ранее, сегодня с утра теряют в пределах 0,9%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, напротив, прибавляет 0,7%. Торгуясь чуть выше 80 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим блок данных по рынку труда США, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Ситуация на рынке труда является важным фактором при принятии ФРС США решения в рамках денежно-кредитной политики, в результате чего данная статистика может оказать влияние на ожидания инвесторов относительно траектории ставок в Штатах и, соответственно, на отношение инвесторов к рисковым активам.
По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив сессию в районе 2 936 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях. На настроениях российских инвесторов скажется бегство от рисков, наблюдаемое на внешних площадках, что может способствовать снижению российского рынка. В случае развития данного сценария, ожидаем отступление индекса Мосбиржи в ходе сессии ниже 2 900 пунктов. Закрепление под данной отметкой, на наш взгляд, станет подтверждением развития негативного сценария с целью снижения в районе 2 700 – 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи.
В четверг пара юань/рубль продемонстрировала негативную динамику, снизившись на 0,5% и закончив сессию в районе 11,78 рубля. В рамках торгов пятницы рубль может попытаться продолжить волну роста. Удержание нефтью марки Brent позиций в районе 80 долларов, а таже опасения относительно расчетов за импорт и, соответственно, спроса на валюту, будут поддерживать рубль, способствуя его укреплению. Так, в ходе сессии ожидаем, отступление пары юань/рубль в район 11,7 рубля за единицу китайской валюты.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.