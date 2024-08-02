Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бегство от рисков на внешних рынках может затронуть российские акции - 02.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240802/rynok-aktsiy-850617324.html
Бегство от рисков на внешних рынках может затронуть российские акции
Бегство от рисков на внешних рынках может затронуть российские акции - 02.08.2024, ПРАЙМ
Бегство от рисков на внешних рынках может затронуть российские акции
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют существенное снижение, а аутсайдерами | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T10:10+0300
2024-08-02T10:10+0300
мнения аналитиков
биржа
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850617324.jpg?1722582650
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют существенное снижение, а аутсайдерами выступают рынки Японии и Южной Кореи, падающие 5,7% и 3,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения днем ранее, сегодня с утра теряют в пределах 0,9%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, напротив, прибавляет 0,7%. Торгуясь чуть выше 80 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим блок данных по рынку труда США, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Ситуация на рынке труда является важным фактором при принятии ФРС США решения в рамках денежно-кредитной политики, в результате чего данная статистика может оказать влияние на ожидания инвесторов относительно траектории ставок в Штатах и, соответственно, на отношение инвесторов к рисковым активам.По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив сессию в районе 2 936 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях. На настроениях российских инвесторов скажется бегство от рисков, наблюдаемое на внешних площадках, что может способствовать снижению российского рынка. В случае развития данного сценария, ожидаем отступление индекса Мосбиржи в ходе сессии ниже 2 900 пунктов. Закрепление под данной отметкой, на наш взгляд, станет подтверждением развития негативного сценария с целью снижения в районе 2 700 – 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи.В четверг пара юань/рубль продемонстрировала негативную динамику, снизившись на 0,5% и закончив сессию в районе 11,78 рубля. В рамках торгов пятницы рубль может попытаться продолжить волну роста. Удержание нефтью марки Brent позиций в районе 80 долларов, а таже опасения относительно расчетов за импорт и, соответственно, спроса на валюту, будут поддерживать рубль, способствуя его укреплению. Так, в ходе сессии ожидаем, отступление пары юань/рубль в район 11,7 рубля за единицу китайской валюты.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, биржа, биржевые торги
Мнения аналитиков, биржа, биржевые торги
10:10 02.08.2024
 

Бегство от рисков на внешних рынках может затронуть российские акции

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Все материалы
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют существенное снижение, а аутсайдерами выступают рынки Японии и Южной Кореи, падающие 5,7% и 3,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения днем ранее, сегодня с утра теряют в пределах 0,9%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, напротив, прибавляет 0,7%. Торгуясь чуть выше 80 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим блок данных по рынку труда США, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Ситуация на рынке труда является важным фактором при принятии ФРС США решения в рамках денежно-кредитной политики, в результате чего данная статистика может оказать влияние на ожидания инвесторов относительно траектории ставок в Штатах и, соответственно, на отношение инвесторов к рисковым активам.
По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив сессию в районе 2 936 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях. На настроениях российских инвесторов скажется бегство от рисков, наблюдаемое на внешних площадках, что может способствовать снижению российского рынка. В случае развития данного сценария, ожидаем отступление индекса Мосбиржи в ходе сессии ниже 2 900 пунктов. Закрепление под данной отметкой, на наш взгляд, станет подтверждением развития негативного сценария с целью снижения в районе 2 700 – 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи.
В четверг пара юань/рубль продемонстрировала негативную динамику, снизившись на 0,5% и закончив сессию в районе 11,78 рубля. В рамках торгов пятницы рубль может попытаться продолжить волну роста. Удержание нефтью марки Brent позиций в районе 80 долларов, а таже опасения относительно расчетов за импорт и, соответственно, спроса на валюту, будут поддерживать рубль, способствуя его укреплению. Так, в ходе сессии ожидаем, отступление пары юань/рубль в район 11,7 рубля за единицу китайской валюты.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковбиржабиржевые торги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала