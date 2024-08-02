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РЖД не видят оттока пассажиров "Сапсанов" на фоне запуска авиашаттлов
РЖД не видят оттока пассажиров "Сапсанов" на фоне запуска авиашаттлов - 02.08.2024, ПРАЙМ
РЖД не видят оттока пассажиров "Сапсанов" на фоне запуска авиашаттлов
РЖД не видят оттока пассажиров поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне запуска авиашаттлов на этом маршруте, а, наоборот, фиксируют рост... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T05:27+0300
2024-08-02T05:27+0300
2024-08-02T05:27+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. РЖД не видят оттока пассажиров поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне запуска авиашаттлов на этом маршруте, а, наоборот, фиксируют рост перевозок, сообщили РИА Новости в компании. Группа "Аэрофлот" с 1 июня запустила авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут. "Запуск авиашаттлов между Москвой и Санкт-Петербургом не повлиял на высокие показатели работы поездов "Сапсан". Так, по сравнению с июнем 2023 года между Москвой и Санкт-Петербургом увеличено предложение мест на 19%. При этом сохранена населенность поездов на уровне прошлого года - 97%... Спрос на перевозки поездами "Сапсан" растет", - ответили в РЖД на вопрос, видит ли компания отток пассажиров на "Сапсаны" на фоне запуска шаттлов "Аэрофлота". По данным РЖД, за первое полугодие 2024 года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, в июне рост составил 20,4%. "Показатель стремится к полумиллиону пассажиров в месяц", - отметили в компании. В РЖД напомнили, что в периоды повышенного спроса назначают дополнительные, а также сдвоенные "Сапсаны". Например, весь август ежедневно по будням они будут выполнять по 26 рейсов (4 из них в сдвоенном исполнении), а по выходным дням - по 30 рейсов. "Билеты на дни повышенного спроса (например, праздничные и предпраздничные дни, крупные культурные мероприятия и т.д.), раскупаются в первые дни с момента открытия продаж. Поэтому, чтобы гарантировать себе место в предпочтительном классе обслуживания и на удобное время отправления поезда, пассажирам рекомендуется планировать свои поездки заранее и приобретать билеты как можно раньше", - сказали в РЖД.
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ржд, сапсан, транспорт
Экономика, РЖД, Сапсан, Транспорт
РЖД не видят оттока пассажиров "Сапсанов" на фоне запуска авиашаттлов
РЖД не видят оттока пассажиров "Сапсанов" на фоне запуска авиашаттлов "Аэрофлота"
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. РЖД не видят оттока пассажиров поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне запуска авиашаттлов на этом маршруте, а, наоборот, фиксируют рост перевозок, сообщили РИА Новости в компании.
Группа "Аэрофлот" с 1 июня запустила авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут.
"Запуск авиашаттлов между Москвой и Санкт-Петербургом не повлиял на высокие показатели работы поездов "Сапсан". Так, по сравнению с июнем 2023 года между Москвой и Санкт-Петербургом увеличено предложение мест на 19%. При этом сохранена населенность поездов на уровне прошлого года - 97%... Спрос на перевозки поездами "Сапсан" растет", - ответили в РЖД на вопрос, видит ли компания отток пассажиров на "Сапсаны" на фоне запуска шаттлов "Аэрофлота".
РЖД назначили дополнительные "Сапсаны" на мартовские праздники
По данным РЖД, за первое полугодие 2024 года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, в июне рост составил 20,4%. "Показатель стремится к полумиллиону пассажиров в месяц", - отметили в компании.
В РЖД напомнили, что в периоды повышенного спроса назначают дополнительные, а также сдвоенные "Сапсаны". Например, весь август ежедневно по будням они будут выполнять по 26 рейсов (4 из них в сдвоенном исполнении), а по выходным дням - по 30 рейсов.
"Билеты на дни повышенного спроса (например, праздничные и предпраздничные дни, крупные культурные мероприятия и т.д.), раскупаются в первые дни с момента открытия продаж. Поэтому, чтобы гарантировать себе место в предпочтительном классе обслуживания и на удобное время отправления поезда, пассажирам рекомендуется планировать свои поездки заранее и приобретать билеты как можно раньше", - сказали в РЖД.