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РЖД не видят оттока пассажиров "Сапсанов" на фоне запуска авиашаттлов - 02.08.2024, ПРАЙМ
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РЖД не видят оттока пассажиров "Сапсанов" на фоне запуска авиашаттлов
РЖД не видят оттока пассажиров "Сапсанов" на фоне запуска авиашаттлов - 02.08.2024, ПРАЙМ
РЖД не видят оттока пассажиров "Сапсанов" на фоне запуска авиашаттлов
РЖД не видят оттока пассажиров поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне запуска авиашаттлов на этом маршруте, а, наоборот, фиксируют рост... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T05:27+0300
2024-08-02T05:27+0300
экономика
ржд
сапсан
транспорт
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. РЖД не видят оттока пассажиров поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне запуска авиашаттлов на этом маршруте, а, наоборот, фиксируют рост перевозок, сообщили РИА Новости в компании. Группа "Аэрофлот" с 1 июня запустила авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут. "Запуск авиашаттлов между Москвой и Санкт-Петербургом не повлиял на высокие показатели работы поездов "Сапсан". Так, по сравнению с июнем 2023 года между Москвой и Санкт-Петербургом увеличено предложение мест на 19%. При этом сохранена населенность поездов на уровне прошлого года - 97%... Спрос на перевозки поездами "Сапсан" растет", - ответили в РЖД на вопрос, видит ли компания отток пассажиров на "Сапсаны" на фоне запуска шаттлов "Аэрофлота". По данным РЖД, за первое полугодие 2024 года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, в июне рост составил 20,4%. "Показатель стремится к полумиллиону пассажиров в месяц", - отметили в компании. В РЖД напомнили, что в периоды повышенного спроса назначают дополнительные, а также сдвоенные "Сапсаны". Например, весь август ежедневно по будням они будут выполнять по 26 рейсов (4 из них в сдвоенном исполнении), а по выходным дням - по 30 рейсов. "Билеты на дни повышенного спроса (например, праздничные и предпраздничные дни, крупные культурные мероприятия и т.д.), раскупаются в первые дни с момента открытия продаж. Поэтому, чтобы гарантировать себе место в предпочтительном классе обслуживания и на удобное время отправления поезда, пассажирам рекомендуется планировать свои поездки заранее и приобретать билеты как можно раньше", - сказали в РЖД.
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ржд, сапсан, транспорт
Экономика, РЖД, Сапсан, Транспорт
05:27 02.08.2024
 
РЖД не видят оттока пассажиров "Сапсанов" на фоне запуска авиашаттлов

РЖД не видят оттока пассажиров "Сапсанов" на фоне запуска авиашаттлов "Аэрофлота"

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. РЖД не видят оттока пассажиров поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне запуска авиашаттлов на этом маршруте, а, наоборот, фиксируют рост перевозок, сообщили РИА Новости в компании.
Группа "Аэрофлот" с 1 июня запустила авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут.
"Запуск авиашаттлов между Москвой и Санкт-Петербургом не повлиял на высокие показатели работы поездов "Сапсан". Так, по сравнению с июнем 2023 года между Москвой и Санкт-Петербургом увеличено предложение мест на 19%. При этом сохранена населенность поездов на уровне прошлого года - 97%... Спрос на перевозки поездами "Сапсан" растет", - ответили в РЖД на вопрос, видит ли компания отток пассажиров на "Сапсаны" на фоне запуска шаттлов "Аэрофлота".
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По данным РЖД, за первое полугодие 2024 года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, в июне рост составил 20,4%. "Показатель стремится к полумиллиону пассажиров в месяц", - отметили в компании.
В РЖД напомнили, что в периоды повышенного спроса назначают дополнительные, а также сдвоенные "Сапсаны". Например, весь август ежедневно по будням они будут выполнять по 26 рейсов (4 из них в сдвоенном исполнении), а по выходным дням - по 30 рейсов.
"Билеты на дни повышенного спроса (например, праздничные и предпраздничные дни, крупные культурные мероприятия и т.д.), раскупаются в первые дни с момента открытия продаж. Поэтому, чтобы гарантировать себе место в предпочтительном классе обслуживания и на удобное время отправления поезда, пассажирам рекомендуется планировать свои поездки заранее и приобретать билеты как можно раньше", - сказали в РЖД.
 
ЭкономикаРЖДСапсанТранспорт
 
 
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