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Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства

Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства - 02.08.2024, ПРАЙМ

Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства

Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T14:54+0300

2024-08-02T14:54+0300

2024-08-02T14:54+0300

россия

совет федерации

убийство

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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Позднее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подтвердил эти сведения.Вскоре после этого глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко объявил, что с Савельева была снята неприкосновенность. Сенатора попросили покинуть зал заседаний, и на выходе его задержали сотрудники правоохранительных органов для проведения следственных мероприятий.В Совете Федерации Александр Савельев представляет интересы правительства Тульской области. Ранее он был депутатом Государственной Думы шестого созыва и входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

https://1prime.ru/20240725/sud-850439367.html

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россия, совет федерации, убийство