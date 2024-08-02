https://1prime.ru/20240802/senator-850628862.html
Против сенатора Савельева возбуждено уголовное дело
Против сенатора Савельева возбуждено уголовное дело - 02.08.2024, ПРАЙМ
Против сенатора Савельева возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T15:40+0300
2024-08-02T15:40+0300
2024-08-02T15:40+0300
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности депутата Савельева и привлечение его к уголовной ответственности по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация приготовления к убийству).После того как генеральный прокурор Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с просьбой лишить неприкосновенности депутата Савельева по подозрению в организации убийства, сенатор был задержан. Как сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, задержание произошло на выходе из зала заседаний.В Совете Федерации Савельев представляет интересы правительства Тульской области. Ранее он был депутатом Государственной Думы шестого созыва и входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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россия, совет федерации, сенатор
Мошенничество, РОССИЯ, Совет Федерации, сенатор
Против сенатора Савельева возбуждено уголовное дело
СК возбудил уголовное дело против Савельева по факту подготовки к убийству
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности депутата Савельева и привлечение его к уголовной ответственности по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация приготовления к убийству).
После того как генеральный прокурор Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с просьбой лишить неприкосновенности депутата Савельева по подозрению в организации убийства, сенатор был задержан. Как сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, задержание произошло на выходе из зала заседаний.
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства
В Совете Федерации Савельев представляет интересы правительства Тульской области. Ранее он был депутатом Государственной Думы шестого созыва и входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.