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Против сенатора Савельева возбуждено уголовное дело - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Против сенатора Савельева возбуждено уголовное дело
Против сенатора Савельева возбуждено уголовное дело - 02.08.2024, ПРАЙМ
Против сенатора Савельева возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T15:40+0300
2024-08-02T15:40+0300
мошенничество
россия
совет федерации
сенатор
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности депутата Савельева и привлечение его к уголовной ответственности по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация приготовления к убийству).После того как генеральный прокурор Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с просьбой лишить неприкосновенности депутата Савельева по подозрению в организации убийства, сенатор был задержан. Как сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, задержание произошло на выходе из зала заседаний.В Совете Федерации Савельев представляет интересы правительства Тульской области. Ранее он был депутатом Государственной Думы шестого созыва и входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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россия, совет федерации, сенатор
Мошенничество, РОССИЯ, Совет Федерации, сенатор
15:40 02.08.2024
 
Против сенатора Савельева возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело против Савельева по факту подготовки к убийству

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности депутата Савельева и привлечение его к уголовной ответственности по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация приготовления к убийству).
После того как генеральный прокурор Игорь Краснов обратился в Совет Федерации с просьбой лишить неприкосновенности депутата Савельева по подозрению в организации убийства, сенатор был задержан. Как сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, задержание произошло на выходе из зала заседаний.
Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Савельев - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
Сенатора Савельева заподозрили в организации убийства
14:54
В Совете Федерации Савельев представляет интересы правительства Тульской области. Ранее он был депутатом Государственной Думы шестого созыва и входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
 
МошенничествоРОССИЯСовет Федерациисенатор
 
 
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