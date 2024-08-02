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"Я сделаю это ради вас". Шольц выполнил просьбу Байдена

"Я сделаю это ради вас". Шольц выполнил просьбу Байдена - 02.08.2024, ПРАЙМ

"Я сделаю это ради вас". Шольц выполнил просьбу Байдена

Долгое время представители ФРГ отказывались выдать россиянина Вадима Красикова в рамках масштабного обмена заключенными. Однако по просьбе главы Белого дома... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T15:41+0300

2024-08-02T15:41+0300

2024-08-02T15:41+0300

политика

обмен пленными

сша

германия

россия

олаф шольц

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Долгое время представители ФРГ отказывались выдать россиянина Вадима Красикова в рамках масштабного обмена заключенными. Однако по просьбе главы Белого дома немецкий канцлер все же согласился отпустить заключенного, сообщает издание Financial Times.Вопрос выдачи Красикова главы государств обсуждали в телефонном звонке, однако окончательное решение Шольц принял в ходе поездки в Вашингтон. Издание приводит слова канцлера, адресованные американскому президенту: "Я сделаю это ради вас". Издание Politico также сообщает, что Шольц пошел на уступку после "длительного давления" со стороны американцев.Федеральный канцлер ФРГ назвал принятое решение непростым. Вадим Красиков обвиняется немецкой стороной в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Президент России Владимир Путин называл Хангошвили "абсолютно кровавым убийцей", "только в одной акции на Кавказе уничтожившим 98 человек". Всего в ходе обмена, состоявшегося 1 августа, в Россию вернулась большая группа граждан РФ, в которую в том числе входят: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети.

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обмен пленными, сша, германия, россия, олаф шольц