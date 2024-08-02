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"Я сделаю это ради вас". Шольц выполнил просьбу Байдена
"Я сделаю это ради вас". Шольц выполнил просьбу Байдена - 02.08.2024, ПРАЙМ
"Я сделаю это ради вас". Шольц выполнил просьбу Байдена
Долгое время представители ФРГ отказывались выдать россиянина Вадима Красикова в рамках масштабного обмена заключенными. Однако по просьбе главы Белого дома... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T15:41+0300
2024-08-02T15:41+0300
2024-08-02T15:41+0300
политика
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Долгое время представители ФРГ отказывались выдать россиянина Вадима Красикова в рамках масштабного обмена заключенными. Однако по просьбе главы Белого дома немецкий канцлер все же согласился отпустить заключенного, сообщает издание Financial Times.Вопрос выдачи Красикова главы государств обсуждали в телефонном звонке, однако окончательное решение Шольц принял в ходе поездки в Вашингтон. Издание приводит слова канцлера, адресованные американскому президенту: "Я сделаю это ради вас". Издание Politico также сообщает, что Шольц пошел на уступку после "длительного давления" со стороны американцев.Федеральный канцлер ФРГ назвал принятое решение непростым. Вадим Красиков обвиняется немецкой стороной в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Президент России Владимир Путин называл Хангошвили "абсолютно кровавым убийцей", "только в одной акции на Кавказе уничтожившим 98 человек". Всего в ходе обмена, состоявшегося 1 августа, в Россию вернулась большая группа граждан РФ, в которую в том числе входят: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети.
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обмен пленными, сша, германия, россия, олаф шольц
Политика, обмен пленными, США, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Олаф Шольц
"Я сделаю это ради вас". Шольц выполнил просьбу Байдена
Financial Times: Шольц согласился освободить россиянина Красикова ради Байдена
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ.
Долгое время представители ФРГ отказывались выдать россиянина Вадима Красикова в рамках масштабного обмена заключенными. Однако по просьбе главы Белого дома немецкий канцлер все же согласился отпустить заключенного, сообщает издание Financial Times
.
Вопрос выдачи Красикова главы государств обсуждали в телефонном звонке, однако окончательное решение Шольц принял в ходе поездки в Вашингтон.
Издание приводит слова канцлера, адресованные американскому президенту: "Я сделаю это ради вас". Издание Politico также сообщает, что Шольц пошел на уступку после "длительного давления" со стороны американцев.
Федеральный канцлер ФРГ назвал принятое решение непростым. Вадим Красиков обвиняется немецкой стороной в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Президент России Владимир Путин называл Хангошвили "абсолютно кровавым убийцей", "только в одной акции на Кавказе уничтожившим 98 человек".
США ведут переговоры о возможности новых обменов заключенными с Россией
Всего в ходе обмена, состоявшегося 1 августа, в Россию вернулась большая группа граждан РФ, в которую в том числе входят: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети.