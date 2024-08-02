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СФ одобрил закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента

СФ одобрил закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента - 02.08.2024, ПРАЙМ

СФ одобрил закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента

Совет Федерации одобрил ранее принятый Госдумой закон, предусматривающий ограничение максимального количества номеров мобильной связи не только для иностранцев, | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T12:56+0300

2024-08-02T12:56+0300

2024-08-02T12:56+0300

мобильная связь

роскомнадзор

совет федерации

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил ранее принятый Госдумой закон, предусматривающий ограничение максимального количества номеров мобильной связи не только для иностранцев, но и для граждан России. Согласно закону, договор об оказании услуг связи с гражданином иностранного государства может быть заключён только в очном порядке, если его данные содержатся в Единой биометрической системе. Также для иностранцев будет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации телефона, планшета или ноутбука. Также будет необходимо указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юрлицами и индивидуальными предпринимателями, если применяется "служебная" сим-карта. Иностранец сможет оплатить услуги связи наличными деньгами только после идентификации плательщика.Операторы в срок до 1 июля 2025 года будут обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами, иначе услуги связи иностранцам оказываться не будут. До 1 ноября 2025 года операторы должны будут проверить сведения о российских гражданах, в том числе абонентах и корпоративных пользователях. Физлицо вправе направить в Роскомнадзор с использованием "Госуслуг" запрос о предоставлении сведений, содержащих заключенные с ним договорах об оказании услуг. После проверки оператор направляет сведения в ГИС контроля сим-карт Роскомнадзора. Закон также предусматривает выдачу не более 20 сим-карт гражданину России, для иностранца ограничение - не более десяти. Также вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах, поступающих с незнакомых номеров. Кроме того, блогеров, имеющих 10 тысяч и больше подписчиков, обяжут подавать данные о себе в Роскомнадзор. Отсутствие верификации страницы или канала в социальной сети, число подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице.

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мобильная связь, роскомнадзор, совет федерации