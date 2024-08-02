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Словакия "вышла на борьбу" с нелегальной миграцией из Украины - 02.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Словакия "вышла на борьбу" с нелегальной миграцией из Украины
Словакия "вышла на борьбу" с нелегальной миграцией из Украины - 02.08.2024, ПРАЙМ
Словакия "вышла на борьбу" с нелегальной миграцией из Украины
Акция по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой стартовала в пятницу на границе с Украиной, сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T14:39+0300
2024-08-02T14:39+0300
экономика
словакия
украина
мигранты
граница
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БРАТИСЛАВА, 2 авг — ПРАЙМ. Акция по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой стартовала в пятницу на границе с Украиной, сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. Акция продлится до субботы. В этот период будет усилен контроль за границей и её патрулирование. Помимо пограничников, которые уже находятся на границе, в акции участвуют около 400 представителей правоохранительных органов. Кроме того, привлечено 200 единиц техники."Сегодня мы здесь, на украинской границе, потому что... в контексте военного конфликта, который до сих пор происходит на Украине, увеличилось число попыток нелегально пересечь границу здесь, на внешней границе (Шенгенской зоны - ред.)", - сказал Шутай-Эшток журналистам на контрольно-пропускном пункте "Вышне-Немецке" на границе с Украиной. По словам этого человека, проблема касается не только людей, пытающихся покинуть страну, где идёт конфликт. Увеличилось также число тех, кто пытается незаконно ввезти в Словакию контрабанду через украинскую границу. Среди этих товаров — наркотики и оружие.Шутай-Эшток сообщил, что акция, начавшаяся в пятницу, связана с повышенной активностью контрабандистов и тех, кто занимается нелегальной перевозкой мигрантов. Министр отметил, что Словакия предоставляет убежище беженцам с Украины, но пересечение границы должно осуществляться законным путём.
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словакия, украина, мигранты, граница
Экономика, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Мигранты, граница
14:39 02.08.2024
 
Словакия "вышла на борьбу" с нелегальной миграцией из Украины

Словакия начала на границе с Украиной акцию по борьбе с нелегальной миграцией

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 2 авг ПРАЙМ. Акция по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой стартовала в пятницу на границе с Украиной, сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.
Акция продлится до субботы. В этот период будет усилен контроль за границей и её патрулирование. Помимо пограничников, которые уже находятся на границе, в акции участвуют около 400 представителей правоохранительных органов. Кроме того, привлечено 200 единиц техники.
"Сегодня мы здесь, на украинской границе, потому что... в контексте военного конфликта, который до сих пор происходит на Украине, увеличилось число попыток нелегально пересечь границу здесь, на внешней границе (Шенгенской зоны - ред.)", - сказал Шутай-Эшток журналистам на контрольно-пропускном пункте "Вышне-Немецке" на границе с Украиной.
Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
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По словам этого человека, проблема касается не только людей, пытающихся покинуть страну, где идёт конфликт. Увеличилось также число тех, кто пытается незаконно ввезти в Словакию контрабанду через украинскую границу. Среди этих товаров — наркотики и оружие.
Шутай-Эшток сообщил, что акция, начавшаяся в пятницу, связана с повышенной активностью контрабандистов и тех, кто занимается нелегальной перевозкой мигрантов. Министр отметил, что Словакия предоставляет убежище беженцам с Украины, но пересечение границы должно осуществляться законным путём.
 
ЭкономикаСЛОВАКИЯУКРАИНАМигрантыграница
 
 
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