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Соцфонд оплатит лечение пострадавших на производстве сверх госгарантий

Соцфонд оплатит лечение пострадавших на производстве сверх госгарантий - 02.08.2024, ПРАЙМ

Соцфонд оплатит лечение пострадавших на производстве сверх госгарантий

Социальный фонд России будет оплачивать лечение пострадавших на производстве россиян сверх программы госгарантий по бесплатному оказанию медпомощи, сообщает... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T15:16+0300

2024-08-02T15:16+0300

2024-08-02T15:16+0300

экономика

россия

соцфонд

компенсация

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МОСКВА, 2 авг- ПРАЙМ. Социальный фонд России будет оплачивать лечение пострадавших на производстве россиян сверх программы госгарантий по бесплатному оказанию медпомощи, сообщает сайт фонда. Как сообщается на сайте организации, Социальный фонд будет оплачивать лечение россиян, которые получили травмы в результате тяжёлых несчастных случаев на производстве, сверх программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Уточнённый порядок оплаты расходов на реабилитацию пострадавших на производстве граждан вступил в силу 31 июля.На сайте сообщили, что теперь фонд будет покрывать расходы на все диагностические, лечебные и физиотерапевтические процедуры, а также на дорогостоящие лекарства, назначенные врачебной комиссией. Кроме того, владельцам автомобилей, которые были получены по медицинским показаниям из-за производственной травмы, будет выплачиваться компенсация в размере 3220 рублей вместо 835. Эта сумма будет ежегодно индексироваться с учётом уровня инфляции.Граждане, пострадавшие на производстве, смогут комфортнее добираться до места лечения или реабилитации на поезде дальнего следования. Раньше им предоставлялся бесплатный проезд только в общих и плацкартных вагонах, а теперь они смогут выбирать между купе и фирменными поездами.

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россия, соцфонд, компенсация