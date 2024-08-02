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СФ одобрил закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС

СФ одобрил закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС - 02.08.2024, ПРАЙМ

СФ одобрил закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС

Совет Федерации закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных". | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T14:20+0300

2024-08-02T14:20+0300

2024-08-02T14:20+0300

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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Совет Федерации закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных". Правительство утвердит правила использования этих государственных услуг. В этих правилах будет указано, как и где можно пользоваться такими услугами в каждом регионе страны. Также в правилах будет перечислено, какие электронные сервисы доступны и как ими пользоваться.Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

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россия, совфед