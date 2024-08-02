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СФ одобрил закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС - 02.08.2024, ПРАЙМ
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СФ одобрил закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС
СФ одобрил закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС - 02.08.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС
Совет Федерации закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных". | 02.08.2024, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Совет Федерации закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных". Правительство утвердит правила использования этих государственных услуг. В этих правилах будет указано, как и где можно пользоваться такими услугами в каждом регионе страны. Также в правилах будет перечислено, какие электронные сервисы доступны и как ими пользоваться.Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
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россия, совфед
Экономика, РОССИЯ, Совфед
14:20 02.08.2024
 
СФ одобрил закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС

СФ одобрил закон о госуслугах в сфере земельных отношений с использованием ФГИС

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Совет Федерации закон о госуслугах в земельных отношениях с использованием ФГИС "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных".
Правительство утвердит правила использования этих государственных услуг. В этих правилах будет указано, как и где можно пользоваться такими услугами в каждом регионе страны. Также в правилах будет перечислено, какие электронные сервисы доступны и как ими пользоваться.
Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
*Виталий Мутко - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Мутко рассказал о механизме освоения неэффективных земель
7 июня, 20:42
 
ЭкономикаРОССИЯСовфед
 
 
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