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Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США

Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США - 02.08.2024, ПРАЙМ

Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США

Новая финансовая система БРИКС может положить конец "глобальному воровству" Соединенных Штатов и привести к неизбежному экономическому краху страны. Об этом в... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T13:54+0300

2024-08-02T13:54+0300

2024-08-02T14:18+0300

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Новая финансовая система БРИКС может положить конец "глобальному воровству" Соединенных Штатов и привести к неизбежному экономическому краху страны. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил немецко-финский предприниматель Ким Шмитц.Как отметил бизнесмен, ежедневно американское правительство генерирует порядка десяти миллиардов нового долга. "США печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и спровоцирует неизбежный экономический крах США", - написал бизнесмен.Ранее на этой неделе американский Минфин сообщил, что государственный долг США впервые в истории достиг 35 триллионов долларов. В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Штатов немедленно начать процесс сокращения долга, так как, как отметили в фонде, Соединенные Штаты и так уже подорвали свою инвестиционную позицию в мире.Более того, в МВФ уточнили, что за период до пандемии коронавируса с 2016 по 2019 годы инвестиционная позиция США составляла минус 46,5% ВВП.

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