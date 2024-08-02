Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США - 02.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240802/ssha-850625249.html
Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США
Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США - 02.08.2024, ПРАЙМ
Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США
Новая финансовая система БРИКС может положить конец "глобальному воровству" Соединенных Штатов и привести к неизбежному экономическому краху страны. Об этом в... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T13:54+0300
2024-08-02T14:18+0300
сша
брикс
госдолг
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Новая финансовая система БРИКС может положить конец "глобальному воровству" Соединенных Штатов и привести к неизбежному экономическому краху страны. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил немецко-финский предприниматель Ким Шмитц.Как отметил бизнесмен, ежедневно американское правительство генерирует порядка десяти миллиардов нового долга. "США печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и спровоцирует неизбежный экономический крах США", - написал бизнесмен.Ранее на этой неделе американский Минфин сообщил, что государственный долг США впервые в истории достиг 35 триллионов долларов. В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Штатов немедленно начать процесс сокращения долга, так как, как отметили в фонде, Соединенные Штаты и так уже подорвали свою инвестиционную позицию в мире.Более того, в МВФ уточнили, что за период до пандемии коронавируса с 2016 по 2019 годы инвестиционная позиция США составляла минус 46,5% ВВП.
https://1prime.ru/20240711/gosdolg-850027684.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, брикс, госдолг
США, БРИКС, госдолг
13:54 02.08.2024 (обновлено: 14:18 02.08.2024)
 
Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США

Шмитц: финансовая система БРИКС подтолкнет к краху экономику США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Новая финансовая система БРИКС может положить конец "глобальному воровству" Соединенных Штатов и привести к неизбежному экономическому краху страны. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил немецко-финский предприниматель Ким Шмитц.
Как отметил бизнесмен, ежедневно американское правительство генерирует порядка десяти миллиардов нового долга.
"США печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и спровоцирует неизбежный экономический крах США", - написал бизнесмен.
Ранее на этой неделе американский Минфин сообщил, что государственный долг США впервые в истории достиг 35 триллионов долларов. В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Штатов немедленно начать процесс сокращения долга, так как, как отметили в фонде, Соединенные Штаты и так уже подорвали свою инвестиционную позицию в мире.
Более того, в МВФ уточнили, что за период до пандемии коронавируса с 2016 по 2019 годы инвестиционная позиция США составляла минус 46,5% ВВП.
Флаг США
США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ
11 июля, 18:05
 
СШАБРИКСгосдолг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала