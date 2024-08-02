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Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США
Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США - 02.08.2024, ПРАЙМ
Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США
Новая финансовая система БРИКС может положить конец "глобальному воровству" Соединенных Штатов и привести к неизбежному экономическому краху страны. Об этом в... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T13:54+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Новая финансовая система БРИКС может положить конец "глобальному воровству" Соединенных Штатов и привести к неизбежному экономическому краху страны. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил немецко-финский предприниматель Ким Шмитц.Как отметил бизнесмен, ежедневно американское правительство генерирует порядка десяти миллиардов нового долга. "США печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и спровоцирует неизбежный экономический крах США", - написал бизнесмен.Ранее на этой неделе американский Минфин сообщил, что государственный долг США впервые в истории достиг 35 триллионов долларов. В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Штатов немедленно начать процесс сокращения долга, так как, как отметили в фонде, Соединенные Штаты и так уже подорвали свою инвестиционную позицию в мире.Более того, в МВФ уточнили, что за период до пандемии коронавируса с 2016 по 2019 годы инвестиционная позиция США составляла минус 46,5% ВВП.
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сша, брикс, госдолг
Немецкий предприниматель заявил о неизбежном экономическом крахе США
Шмитц: финансовая система БРИКС подтолкнет к краху экономику США
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ.
Новая финансовая система БРИКС может положить конец "глобальному воровству" Соединенных Штатов и привести к неизбежному экономическому краху страны. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х
сообщил немецко-финский предприниматель Ким Шмитц.
Как отметил бизнесмен, ежедневно американское правительство генерирует порядка десяти миллиардов нового долга.
"США печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и спровоцирует неизбежный экономический крах США", - написал бизнесмен.
Ранее на этой неделе американский Минфин сообщил, что государственный долг США впервые в истории достиг 35 триллионов долларов. В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Штатов немедленно начать процесс сокращения долга, так как, как отметили в фонде, Соединенные Штаты и так уже подорвали свою инвестиционную позицию в мире.
Более того, в МВФ уточнили, что за период до пандемии коронавируса с 2016 по 2019 годы инвестиционная позиция США составляла минус 46,5% ВВП.
США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ