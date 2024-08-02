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США ведут переговоры о возможности новых обменов заключенными с Россией
США ведут переговоры о возможности новых обменов заключенными с Россией - 02.08.2024, ПРАЙМ
США ведут переговоры о возможности новых обменов заключенными с Россией
На текущий момент Соединенные Штаты обсуждают с Россией возможность повторного обмена заключенными. Об этом рассказал координатор Белого дома по стратегическим... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T15:36+0300
2024-08-02T15:36+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. На текущий момент Соединенные Штаты обсуждают с Россией возможность повторного обмена заключенными. Об этом рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Таким образом он ответил на вопрос, почему американские власти не вернули на родину обвиненного в России в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. По словам Кирби, которые он высказал в ходе эфира на телеканале CNN, американские власти многое узнали о российской точке зрения по этому вопросу. Он добавил ,что эти знания могут быть впоследствии использованы в переговорах.Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соответствующие ведомства будут продолжать работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.
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россия, сша, обмен
США ведут переговоры о возможности новых обменов заключенными с Россией
Белый дом: США ведут переговоры о дальнейших обменах заключенными с Россией
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. На текущий момент Соединенные Штаты обсуждают с Россией возможность повторного обмена заключенными. Об этом рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Таким образом он ответил на вопрос, почему американские власти не вернули на родину обвиненного в России в контрабанде и хранении наркотиков в особо крупном размере бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля.
По словам Кирби, которые он высказал в ходе эфира на телеканале CNN, американские власти многое узнали о российской точке зрения по этому вопросу. Он добавил ,что эти знания могут быть впоследствии использованы в переговорах.
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соответствующие ведомства будут продолжать работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.
Песков приоткрыл завесу тайны над обменом заключенными между РФ и Западом