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"Мы ответим вам". В США заявили о жестком послании Путина - 02.08.2024, ПРАЙМ
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"Мы ответим вам". В США заявили о жестком послании Путина
"Мы ответим вам". В США заявили о жестком послании Путина - 02.08.2024, ПРАЙМ
"Мы ответим вам". В США заявили о жестком послании Путина
Российский президент Владимир Путин может дать симметричный ответ на попытку США еще сильнее приблизиться к границам России, сообщает экс-советник Пентагона... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T17:34+0300
2024-08-02T17:34+0300
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин может дать симметричный ответ на попытку США еще сильнее приблизиться к границам России, сообщает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелль.Как отметил военный аналитик, Вашингтон должен прекратить свою агрессивную политику, если он не хочет последствий со стороны Москвы."Путин говорит: "То, что вы делаете с нами, мы можем сделать с вами". Он предупредил нас, сказав: "Если вы хотите зайти на Украину, в Казахстан, Узбекистан, Монголию или любую другую страну и навредить нам, мы ответим вам тем же в Мексике. У нас есть наши старые друзья на Кубе и в Венесуэле", — заявил Макгрегор.Более того, по его словам, американские власти уже не располагают достаточной мощью, чтобы продолжать свое безнаказанное поведение, так как мир переживает кардинальные изменения, а Вашингтон, в то же время, перестал быть ключевым силовым центром. Экс-советник подчеркнул, что у США есть уязвимости как в финансовой, так и в экономической и геостратегической сферах.
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россия, сша, владимир путин
РОССИЯ, США, Владимир Путин
17:34 02.08.2024
 
"Мы ответим вам". В США заявили о жестком послании Путина

Макгрегор: Путин предупредил США о жестком ответе на экспансию НАТО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
© POOL
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин может дать симметричный ответ на попытку США еще сильнее приблизиться к границам России, сообщает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелль.
Как отметил военный аналитик, Вашингтон должен прекратить свою агрессивную политику, если он не хочет последствий со стороны Москвы.
"Путин говорит: "То, что вы делаете с нами, мы можем сделать с вами". Он предупредил нас, сказав: "Если вы хотите зайти на Украину, в Казахстан, Узбекистан, Монголию или любую другую страну и навредить нам, мы ответим вам тем же в Мексике. У нас есть наши старые друзья на Кубе и в Венесуэле", — заявил Макгрегор.
Более того, по его словам, американские власти уже не располагают достаточной мощью, чтобы продолжать свое безнаказанное поведение, так как мир переживает кардинальные изменения, а Вашингтон, в то же время, перестал быть ключевым силовым центром.
Экс-советник подчеркнул, что у США есть уязвимости как в финансовой, так и в экономической и геостратегической сферах.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
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РОССИЯСШАВладимир Путин
 
 
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