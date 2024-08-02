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Захватчика заложников в СИЗО Ростова осудили на 23 года

Захватчика заложников в СИЗО Ростова осудили на 23 года - 02.08.2024, ПРАЙМ

Захватчика заложников в СИЗО Ростова осудили на 23 года

Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев осужден на 23 года лишения свободы по делу о подготовке теракта в Кисловодске, такое решение | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T12:34+0300

2024-08-02T12:34+0300

2024-08-02T12:34+0300

ростов-на-дону

терроризм

суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - ПРАЙМ. Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев осужден на 23 года лишения свободы по делу о подготовке теракта в Кисловодске, такое решение вынес Южный окружной военный суд.Обвиняемые в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в середине июня захватили в заложники двух сотрудников. Большинство преступников уничтожили, а сотрудники, содержавшиеся в заложниках, были освобождены. Сейчас по делу о захвате заложников проходят двое фигурантов, в том числе Камнев. Также с августа 2023 года в Южном окружном военном суде слушалось дело в отношении Камнева и еще пяти человек. Камнев обвиняется в участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и финансировании терроризма. Как заявило обвинение, в сентябре 2020 году Камнев вступил в ячейку религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В марте 2021 года он вместе с гражданской женой решили взорвать здание отдела МВД России по Кисловодску, для чего изготовили два самодельных взрывных устройства. Это они сделать не успели, так как их задержали силовики. Также, согласно материалам обвинения, Камнев перевел 1 тысячу рублей члену организации "Хайят Тахрир аш-Шам"**, которая действует в Сирии и Ираке. Камнев в суде заявил о полном признании вины. В ходе прений прокурор просил назначить ему 28 лет лишения свободы.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240625/zakhvatchik-849460420.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, терроризм, суд