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В Подмосковье запустят новый сырный завод - 02.08.2024, ПРАЙМ
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В Подмосковье запустят новый сырный завод
В Подмосковье запустят новый сырный завод - 02.08.2024, ПРАЙМ
В Подмосковье запустят новый сырный завод
В пятницу в подмосковной Истре началось строительство завода по производству полутвёрдого и твёрдого сыра. Инвестиции в проект составляют один миллиард рублей,... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T14:31+0300
2024-08-02T14:31+0300
экономика
подмосковье
сыр
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ИСТРА, 2 авг — ПРАЙМ. В пятницу в подмосковной Истре началось строительство завода по производству полутвёрдого и твёрдого сыра. Инвестиции в проект составляют один миллиард рублей, рассказал РИА Новости фермер, владелец сыроварни в Истре Олег Сирота. Как отметил глава сыроварни, завод планируется запустить на полную мощность уже в 2025 году.Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут посетила фестиваль, заложив первый камень в строительство завода. Как сообщил Сирота, новый завод планирует перерабатывать 150 тонн молока в день, получая 15 тонн готового сыра. В перспективе мощность завода может быть увеличена до 30 тонн готовой продукции в день. Завод будет построен при поддержке Россельхозбанка в рамках программы льготного финансирования, разработанной Минсельхозом России. В настоящее время заявка на финансирование находится на рассмотрении.В пятницу в Подмосковье открылся Истринский сырный фестиваль, который будет работать все выходные. На фестивале можно увидеть и попробовать разнообразные сыры, колбасы, рыбу и другие деликатесы. Кроме того, здесь можно приобрести натуральную косметику и продегустировать отечественные вина.
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подмосковье, сыр
Экономика, ПОДМОСКОВЬЕ, сыр
14:31 02.08.2024
 
В Подмосковье запустят новый сырный завод

В подмосковной Истре в 2025 году запустят новый сырный завод

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСыр
Сыр - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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ИСТРА, 2 авг — ПРАЙМ. В пятницу в подмосковной Истре началось строительство завода по производству полутвёрдого и твёрдого сыра. Инвестиции в проект составляют один миллиард рублей, рассказал РИА Новости фермер, владелец сыроварни в Истре Олег Сирота.
Как отметил глава сыроварни, завод планируется запустить на полную мощность уже в 2025 году.
Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут посетила фестиваль, заложив первый камень в строительство завода.
Как сообщил Сирота, новый завод планирует перерабатывать 150 тонн молока в день, получая 15 тонн готового сыра. В перспективе мощность завода может быть увеличена до 30 тонн готовой продукции в день.
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Завод будет построен при поддержке Россельхозбанка в рамках программы льготного финансирования, разработанной Минсельхозом России. В настоящее время заявка на финансирование находится на рассмотрении.
В пятницу в Подмосковье открылся Истринский сырный фестиваль, который будет работать все выходные. На фестивале можно увидеть и попробовать разнообразные сыры, колбасы, рыбу и другие деликатесы. Кроме того, здесь можно приобрести натуральную косметику и продегустировать отечественные вина.
 
ЭкономикаПОДМОСКОВЬЕсыр
 
 
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