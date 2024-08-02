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В Подмосковье запустят новый сырный завод

В Подмосковье запустят новый сырный завод - 02.08.2024, ПРАЙМ

В Подмосковье запустят новый сырный завод

В пятницу в подмосковной Истре началось строительство завода по производству полутвёрдого и твёрдого сыра. Инвестиции в проект составляют один миллиард рублей,... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T14:31+0300

2024-08-02T14:31+0300

2024-08-02T14:31+0300

экономика

подмосковье

сыр

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ИСТРА, 2 авг — ПРАЙМ. В пятницу в подмосковной Истре началось строительство завода по производству полутвёрдого и твёрдого сыра. Инвестиции в проект составляют один миллиард рублей, рассказал РИА Новости фермер, владелец сыроварни в Истре Олег Сирота. Как отметил глава сыроварни, завод планируется запустить на полную мощность уже в 2025 году.Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут посетила фестиваль, заложив первый камень в строительство завода. Как сообщил Сирота, новый завод планирует перерабатывать 150 тонн молока в день, получая 15 тонн готового сыра. В перспективе мощность завода может быть увеличена до 30 тонн готовой продукции в день. Завод будет построен при поддержке Россельхозбанка в рамках программы льготного финансирования, разработанной Минсельхозом России. В настоящее время заявка на финансирование находится на рассмотрении.В пятницу в Подмосковье открылся Истринский сырный фестиваль, который будет работать все выходные. На фестивале можно увидеть и попробовать разнообразные сыры, колбасы, рыбу и другие деликатесы. Кроме того, здесь можно приобрести натуральную косметику и продегустировать отечественные вина.

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подмосковье, сыр