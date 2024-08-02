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СФ уточнил требования к некурительной табачной продукции

СФ уточнил требования к некурительной табачной продукции - 02.08.2024, ПРАЙМ

СФ уточнил требования к некурительной табачной продукции

Сенаторы одобрили поправки в отдельные законодательные акты РФ, устанавливающие обязательные требования к некурительной табачной продукции. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T22:31+0300

2024-08-02T22:31+0300

2024-08-02T22:31+0300

экономика

табак

совфед

требования

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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в отдельные законодательные акты РФ, устанавливающие обязательные требования к некурительной табачной продукции. Документ приводит технический регламент на табачную продукцию в соответствие с аналогичным техническим регламентом Таможенного союза. В нём устанавливаются требования к ингредиентам, используемым в производстве некурительной табачной продукции. Также уточняется, что содержание никотина в такой продукции не должно превышать 10 миллиграммов на одно изделие.Закон запрещает использовать в некурительной табачной продукции вещества, которые делают её более привлекательной. К таким веществам относятся пищевые ароматизаторы, красители и добавки, которые усиливают зависимость от табака (никотина). Также нельзя использовать агарициновую кислоту, масло горького миндаля (содержащее свободную или связанную синильную кислоту), березовое и можжевельниковое дёготные масла, камфору и камфорное масло, кумарин, сафлор и туйон.Перечень красителей и добавок, усиливающих табачную (никотиновую) зависимость, будет утверждаться правительством РФ. Кроме того, на потребительской упаковке и (или) на вкладыше к некурительным табачным изделиям должна быть информация о содержании в них системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ. Эта информация должна быть нанесена на упаковку контрастным цветом, чтобы её было легко заметить. Информация на упаковке не должна вводить потребителей в заблуждение относительно характеристик и свойств некурительной табачной продукции, а также относительно того, кто является её производителем.На каждой стороне упаковки или вкладыша необходимо размещать предупреждения о вреде потребления этой продукции, которые должны занимать не менее половины площади упаковки.Некурительная табачная продукция, производимая и импортируемая в страну, должна соответствовать установленным требованиям. Производители и импортёры этой продукции, а также контролирующая организация, должны ежегодно, не позднее 31 марта, предоставлять отчёт в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Отчёт должен содержать информацию о составе продукции.Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.

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табак, совфед, требования