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Число пострадавших в Нижнем Тагиле возросло до 20

Число пострадавших в Нижнем Тагиле возросло до 20 - 02.08.2024, ПРАЙМ

Число пострадавших в Нижнем Тагиле возросло до 20

Количество пострадавших в результате обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 20, в их числе девять детей, в больницы госпитализированы 11 | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T08:19+0300

2024-08-02T08:19+0300

2024-08-02T08:19+0300

происшествия

свердловская область

мчс россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – ПРАЙМ. Количество пострадавших в результате обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 20, в их числе девять детей, в больницы госпитализированы 11 человек, сообщает министерство здравоохранения Свердловской области. "По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадали 20 человек, из них девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе пять детей", - отмечается в сообщении. От госпитализации отказались пять человек, всем оказана медпомощь амбулаторно. В Нижнем Тагиле в результате взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81. Жертвами ЧП стали четыре человека. В Дзержинском районе города введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

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свердловская область, мчс россии