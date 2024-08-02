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Китайская бытовая техника атакует Россию. Стоит ли ее покупать

Китайская бытовая техника атакует Россию. Стоит ли ее покупать - 02.08.2024, ПРАЙМ

Китайская бытовая техника атакует Россию. Стоит ли ее покупать

Китайский производитель бытовой техники Dreame откроет первый магазин в России на Новорижском шоссе в Московской области. На чем специализируется этот бренд и... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T03:03+0300

2024-08-02T03:03+0300

2024-08-02T03:03+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Китайский производитель бытовой техники Dreame откроет первый магазин в России на Новорижском шоссе в Московской области. На чем специализируется этот бренд и стоит ли вообще покупать китайскую технику, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" Московского Политеха, инженер Елена Афанасьева.Компания Dreame была основана в 2017 году. Тогда же она вывела в продажу свыше двадцать моделей роботов-пылесосов и большое количество вертикальных пылесосов. Сегодня продукция бренда продается в более чем 120 странах. Она официально представлена на российском рынке. Есть дистрибуторы, сервисные центры, послепродажная поддержка и полностью адаптированное под российский рынок программное обеспечение. Запчасти и расходные материалы вполне доступны.Роботы-пылесосы и вертикальные пылесосы Dreame в большинстве случаев очень мощные, уверяет эксперт. “Мойка пола - одна из лучших на рынке благодаря инновационным решениям в разработке чистящего модуля. У вертикальных пылесосов очень эргономичная конструкция, продуманный чистящий модуль и большой ассортимент аксессуаров совместимых между несколькими моделями”, - рассказывает она.Вместе с тем, влажная уборка у роботов-пылесосов стоимостью до 40 тысяч рублей не самая эффективная. Поэтому лучше обратить внимание на более дорогие и продвинутые агрегаты.Вообще китайская бытовая техника давно представлена в России и многие марки хорошо известны пользователям. Тем более, в Китае сосредоточено производство всемирно известных брендов. По большому счету, отличия лежат в плоскости цены и наличия гарантии, а также адаптации к российскому рынку.Среди "китайцев" большой выбор моделей предлагают Weissgauff и Haier, но по цене их продукция уже сопоставима с европейскими и южнокорейскими аналогами. Из плюсов - расширенная гарантия и большое количество сервисных центров по всей России.В целом, выбирая бытовую технику, стоит ориентироваться на собственные финансовые возможности, наличие гарантии и отзывы в интернете. Если техника продается официально, она соответствует требованиям ЕАЭС, о чем свидетельствует знак “ЕЭК” на упаковке. Вся маркировка должна быть на русском языке, а упаковка - без следов вскрытия. В противном случае есть риск наткнуться на контрафактный товар без какой-либо гарантии качества, подытожила инженер.

https://1prime.ru/20240730/dreame-850522501.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бытовая техника, бытовая электроника, китайские товары, эксклюзив