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На Ладожском озере сел на мель пассажирский теплоход

На Ладожском озере сел на мель пассажирский теплоход - 02.08.2024, ПРАЙМ

На Ладожском озере сел на мель пассажирский теплоход

В акватории Ладожского озера сел на мель пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев", уклонившись от маршрута. На борту судна находятся 170 пассажиров и 47 членов... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T10:41+0300

2024-08-02T10:41+0300

2024-08-02T10:41+0300

происшествия

внутренний туризм

ленинградская область

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В акватории Ладожского озера сел на мель пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев", уклонившись от маршрута. На борту судна находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа, пострадавших нет, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Инцидент произошел 2 августа. Теплоход, следовавший с острова Валаам в Санкт-Петербург, уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины произошедшего устанавливаются.По факту посадки теплохода на мель прокуратура организовала проверку. Разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса не допущено. В настоящее время собственник принимает меры для снятия теплохода с мели.

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внутренний туризм, ленинградская область