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На Ладожском озере сел на мель пассажирский теплоход
На Ладожском озере сел на мель пассажирский теплоход - 02.08.2024, ПРАЙМ
На Ладожском озере сел на мель пассажирский теплоход
В акватории Ладожского озера сел на мель пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев", уклонившись от маршрута. На борту судна находятся 170 пассажиров и 47 членов... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T10:41+0300
2024-08-02T10:41+0300
2024-08-02T10:41+0300
происшествия
внутренний туризм
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В акватории Ладожского озера сел на мель пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев", уклонившись от маршрута. На борту судна находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа, пострадавших нет, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Инцидент произошел 2 августа. Теплоход, следовавший с острова Валаам в Санкт-Петербург, уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины произошедшего устанавливаются.По факту посадки теплохода на мель прокуратура организовала проверку. Разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса не допущено. В настоящее время собственник принимает меры для снятия теплохода с мели.
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внутренний туризм, ленинградская область
Происшествия, внутренний туризм, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
На Ладожском озере сел на мель пассажирский теплоход
В акватории Ладожского озера теплоход со 170 пассажирами сел на мель
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В акватории Ладожского озера сел на мель пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев", уклонившись от маршрута. На борту судна находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа, пострадавших нет, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 2 августа. Теплоход, следовавший с острова Валаам в Санкт-Петербург, уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины произошедшего устанавливаются.
По факту посадки теплохода на мель прокуратура организовала проверку.
Разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса не допущено. В настоящее время собственник принимает меры для снятия теплохода с мели.
Контейнеровоз сел на мель в Санкт-Петербурге