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Торговля Турции и Израиля в июне впервые упала до нулевых значений

Торговля Турции и Израиля в июне впервые упала до нулевых значений - 02.08.2024, ПРАЙМ

Торговля Турции и Израиля в июне впервые упала до нулевых значений

Объемы торговли Турции и Израиля в июне впервые с 2001 года сократились до нуля в связи с остановкой торговых отношений, подсчитало РИА Новости на основании... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T18:50+0300

2024-08-02T18:50+0300

2024-08-02T18:50+0300

экономика

турция

израиль

торговля

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Объемы торговли Турции и Израиля в июне впервые с 2001 года сократились до нуля в связи с остановкой торговых отношений, подсчитало РИА Новости на основании данных турецкой статслужбы и платформы Comtrade. В мае 2024 года Турция объявила о полном прекращении торговых отношений с Израилем. В министерстве торговли Турции подчеркнули, что это решение будет отменено только после того, как будут обеспечены бесперебойные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.Согласно турецким статданным, в июне этого года впервые не было как импорта, так и экспорта с Израилем. При этом и экспорт, и импорт уже в мае начали снижаться в разы. Так, импорт в мае упал в 17 раз, до 9,2 миллиона долларов со 158,1 миллиона в апреле, а экспорт в мае составил 1,5 миллиона долларов, что в 204 раза меньше апрельских 308,8 миллиона. За прошлый год Турция импортировала израильских товаров на сумму 1,6 миллиарда долларов, что составляет 0,45% всего турецкого импорта. Экспорт в Израиль достиг 5,4 миллиарда долларов, или 2,13% от общего объёма поставок.Таким образом, Турции остановка торговли будет обходиться в 450 миллионов долларов ежемесячно, а Израилю — в 133 миллиона.

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турция, израиль, торговля