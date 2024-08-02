https://1prime.ru/20240802/tramp-850632076.html

"Это был переворот, подумайте". Трамп прокомментировал выдвижение Харрис

"Это был переворот, подумайте". Трамп прокомментировал выдвижение Харрис - 02.08.2024, ПРАЙМ

"Это был переворот, подумайте". Трамп прокомментировал выдвижение Харрис

Вице-президент США Камала Харрис стала новым кандидатом от Демократической партии в президентской гонке вместо действующего президента Джо Байдена в результате... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T17:23+0300

2024-08-02T17:23+0300

2024-08-02T17:23+0300

дональд трамп

камала харрис

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис стала новым кандидатом от Демократической партии в президентской гонке вместо действующего президента Джо Байдена в результате переворота, подчеркнул экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. "Это был переворот для свержения президента, подумайте. У него было 14 млн голосов (на предварительных выборах - ред.), он проводил кампанию год, выиграл ее, а они его выкинули. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем", - подчеркнул республиканец в интервью телеканалу Fox News. Трамп добавил, что Харрис является провальным кандидатом. "А СМИ теперь пытаются сделать из нее Маргарет Тэтчер", - подчеркнул он. "Энтузиазма в отношении нее больше, как можно испытывать его в отношении Джо Байдена. Но я думаю, что она хуже, я думаю, она ужасный кандидат. Я не фанат Байдена, он не умный парень. Но и она не умная", - заключил кандидат. Ранее президент США объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы заявляли, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам он пока не объяснял причины решения, ранее он отвергал все претензии из-за возраста и здоровья и говорил, что выйдет из гонки, только если к этому его призовет "Господь Всемогущий".

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дональд трамп, камала харрис, выборы в сша