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Уже в августе: россиян ждут перемены с цифровым рублем

Уже в августе: россиян ждут перемены с цифровым рублем - 02.08.2024, ПРАЙМ

Уже в августе: россиян ждут перемены с цифровым рублем

С начала августа в России вступили в силу законодательные изменения, регулирующие порядок наследования цифрового рубля. Об этом рассказал агентству “Прайм”... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T02:02+0300

2024-08-02T02:02+0300

2024-08-02T02:02+0300

эксклюзив

цифровая валюта

цифровой рубль

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. С начала августа в России вступили в силу законодательные изменения, регулирующие порядок наследования цифрового рубля. Об этом рассказал агентству “Прайм” адвокат коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры" Петр Савищев.Основные нововведения касаются введения специальных норм, регулирующих передачу цифрового рубля в порядке наследования, которые вступили в силу еще 1 августа 2023 года, но частично заработали лишь год спустя.В соответствии с новыми положениями, цифровой рубль признается имуществом, входящим в состав наследственной массы.“Пункт 4 статьи 1128 Гражданского кодекса РФ дополнен положениями, которыми предусматривается возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений. Порядок совершения таких распоряжений дополнительно установит правительство по согласованию с Банком России”, - разъяснил адвокат.Кроме того, теперь, если в составе наследственного имущества имеются цифровые рубли, они также подлежат включению в расчет обязательной доли согласно ст. 1149 ГК РФ.По словам Савищева, это новшество направлено на защиту прав наследников, имеющих право на обязательную долю, а также предотвращение злоупотреблений со стороны других наследников.В соответствии с новыми положениями, которые должны вступить в силу с 1 января 2025, цифровой рубль, переданный по наследству, подлежит налогообложению в порядке, установленном для имущества. “Это означает, что на момент принятия наследства наследники обязаны будут уплатить налог на имущество, включающее цифровую валюту”, - разъяснил адвокат.

https://1prime.ru/20240730/rubl-850532233.html

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эксклюзив, цифровая валюта, цифровой рубль