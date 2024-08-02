https://1prime.ru/20240802/turtsiya-850614703.html

В Турции заблокировали Instagram*

В Турции заблокировали Instagram* - 02.08.2024, ПРАЙМ

В Турции заблокировали Instagram*

В Турции в пятницу заблокирован доступ к социальной сети Instagram* без указания причин. Ресурс оказался недоступен с утра 2 августа ни с мобильных устройств,... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T08:14+0300

2024-08-02T08:14+0300

2024-08-02T08:15+0300

турция

meta

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СТАМБУЛ, 2 авг - ПРАЙМ. В Турции в пятницу заблокирован доступ к социальной сети Instagram* без указания причин. Ресурс оказался недоступен с утра 2 августа ни с мобильных устройств, ни с компьютеров, передает корреспондент РИА Новости."Второго августа доступ к сайту Instagram.com* заблокирован по решению Совета по информационным технологиям и связи", - сообщил регулятор.При этом он не указал причин блокировки и ее длительность. Глава Управления по связям при администрации президента Фахреттин Алтун 31 июля осудил социальную сеть за то, что она "активно препятствует" пользователям, которые публикуют посты с соболезнованиями после гибели руководителя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.Алтун назвал действия социальной сети проявлением цензуры и дал обещание защищать свободу выражения, приняв меры в отношении платформ, многократно доказавших, что они служат "глобальной эксплуататорской системе несправедливости". В Турции после убийства Хании объявлен в пятницу национальный траур продолжительностью один день.Палестинское движение ХАМАС в среду сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране, куда тот приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение возложило ответственность за произошедшее на Израиль и Соединенные Штаты и заявило, что атака не останется без ответа. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, грозящим дальнейшей эскалацией в регионе.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240731/ubiystvo-850563341.html

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турция, meta, instagram