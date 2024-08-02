https://1prime.ru/20240802/turtsiya-850614703.html
В Турции заблокировали Instagram*
В Турции заблокировали Instagram* - 02.08.2024, ПРАЙМ
В Турции заблокировали Instagram*
В Турции в пятницу заблокирован доступ к социальной сети Instagram* без указания причин. Ресурс оказался недоступен с утра 2 августа ни с мобильных устройств,... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T08:14+0300
2024-08-02T08:14+0300
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СТАМБУЛ, 2 авг - ПРАЙМ. В Турции в пятницу заблокирован доступ к социальной сети Instagram* без указания причин. Ресурс оказался недоступен с утра 2 августа ни с мобильных устройств, ни с компьютеров, передает корреспондент РИА Новости."Второго августа доступ к сайту Instagram.com* заблокирован по решению Совета по информационным технологиям и связи", - сообщил регулятор.При этом он не указал причин блокировки и ее длительность. Глава Управления по связям при администрации президента Фахреттин Алтун 31 июля осудил социальную сеть за то, что она "активно препятствует" пользователям, которые публикуют посты с соболезнованиями после гибели руководителя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.Алтун назвал действия социальной сети проявлением цензуры и дал обещание защищать свободу выражения, приняв меры в отношении платформ, многократно доказавших, что они служат "глобальной эксплуататорской системе несправедливости". В Турции после убийства Хании объявлен в пятницу национальный траур продолжительностью один день.Палестинское движение ХАМАС в среду сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране, куда тот приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение возложило ответственность за произошедшее на Израиль и Соединенные Штаты и заявило, что атака не останется без ответа. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, грозящим дальнейшей эскалацией в регионе.* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская
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турция, meta, instagram
В Турции заблокировали Instagram*
Власти Турции заблокировали соцсеть Instagram
СТАМБУЛ, 2 авг - ПРАЙМ. В Турции в пятницу заблокирован доступ к социальной сети Instagram* без указания причин. Ресурс оказался недоступен с утра 2 августа ни с мобильных устройств, ни с компьютеров, передает корреспондент РИА Новости.
"Второго августа доступ к сайту Instagram.com* заблокирован по решению Совета по информационным технологиям и связи", - сообщил регулятор.
При этом он не указал причин блокировки и ее длительность.
Верховный лидер Ирана обещал месть ХАМАС за Ханию
Глава Управления по связям при администрации президента Фахреттин Алтун 31 июля осудил социальную сеть за то, что она "активно препятствует" пользователям, которые публикуют посты с соболезнованиями после гибели руководителя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Алтун назвал действия социальной сети проявлением цензуры и дал обещание защищать свободу выражения, приняв меры в отношении платформ, многократно доказавших, что они служат "глобальной эксплуататорской системе несправедливости".
В Турции после убийства Хании объявлен в пятницу национальный траур продолжительностью один день.
Палестинское движение ХАМАС в среду сообщило о гибели Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране, куда тот приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение возложило ответственность за произошедшее на Израиль и Соединенные Штаты и заявило, что атака не останется без ответа.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, грозящим дальнейшей эскалацией в регионе.
* Деятельность Meta - соцсети Facebook, Instagram - запрещена в России как экстремистская