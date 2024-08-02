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В США сообщили Украине плохие новости о потерянных территориях - 02.08.2024, ПРАЙМ
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В США сообщили Украине плохие новости о потерянных территориях
В США сообщили Украине плохие новости о потерянных территориях - 02.08.2024, ПРАЙМ
В США сообщили Украине плохие новости о потерянных территориях
Украине не удастся вернуть утраченные территории даже посредством поставляемого Западом оружия, сообщает обозреватель Иван Эланд в статье для издания The... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T10:35+0300
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сша
украина
сво
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Украине не удастся вернуть утраченные территории даже посредством поставляемого Западом оружия, сообщает обозреватель Иван Эланд в статье для издания The American Conservative."Вероятность того, что гораздо меньшая (как по объему производства, так и по численности населения) Украина — даже при поставляемом Западом оружии, технологиях и обучении — полностью вернет территорию военным путем, кажется несбыточной мечтой", — сообщил он.Кроме того, как добавил автор, украинским властям следуе готовиться к изменениям во внешней политике Вашингтона, так как ни Камала Харрис, ни Дональд Трамп, вероятно, не намерены тратить на Украину столько сил, как это делает президент США Джо Байден.Эланд уточнил, что Европе вскоре придется взвалить на себя бремя помощи Украине. Ранее на этой неделе украинский лидер Владимир Зеленский в интервью французским СМИ допустил возможность проведения референдума, который будет посвящен окончанию конфликта с Россией. По его словам, этот вопрос о территориальной целостности Украины является крайне сложным и он "не может быть решен одним президентом, без украинского народа".
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сша
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сша, украина, сво, владимир зеленский
США, УКРАИНА, СВО, Владимир Зеленский
10:35 02.08.2024
 
В США сообщили Украине плохие новости о потерянных территориях

TAC: Украина не вернет утраченные территории даже с западной помощью

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Украине не удастся вернуть утраченные территории даже посредством поставляемого Западом оружия, сообщает обозреватель Иван Эланд в статье для издания The American Conservative.
"Вероятность того, что гораздо меньшая (как по объему производства, так и по численности населения) Украина — даже при поставляемом Западом оружии, технологиях и обучении — полностью вернет территорию военным путем, кажется несбыточной мечтой", — сообщил он.
Кроме того, как добавил автор, украинским властям следуе готовиться к изменениям во внешней политике Вашингтона, так как ни Камала Харрис, ни Дональд Трамп, вероятно, не намерены тратить на Украину столько сил, как это делает президент США Джо Байден.
Эланд уточнил, что Европе вскоре придется взвалить на себя бремя помощи Украине.
Ранее на этой неделе украинский лидер Владимир Зеленский в интервью французским СМИ допустил возможность проведения референдума, который будет посвящен окончанию конфликта с Россией. По его словам, этот вопрос о территориальной целостности Украины является крайне сложным и он "не может быть решен одним президентом, без украинского народа".
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