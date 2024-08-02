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СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом - 02.08.2024, ПРАЙМ
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СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом
СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом - 02.08.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом
Совет Федерации одобрил законопроект, который упростит получение соотечественниками-репатриантами вида на жительство в России. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T11:46+0300
2024-08-02T11:46+0300
россия
совет федерации
внж
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил законопроект, который упростит получение соотечественниками-репатриантами вида на жительство в России.Отмечается, что инициатива касается тех людей, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в страну.Так, согласно документу, российский ВНЖ будет выдаваться гражданам и членам их семей без получения разрешения на временное проживание (РВП) после прохождения обязательной дактилоскопии, фотографирования, а также предоставления ими медицинских документов, которые подтверждают прохождение медосвидетельствования. Сообщается, что заявления о выдаче вида на жительство может быть подано в диппредставительство или консульское учреждение России в стране, где было подано заявление об участии в госпрограмме.Закон также предполагает, что формирование сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства в информистемах госорганов и организаций обеспечивается путем единообразного перевода фамилий и имен, содержащихся в документах, удостоверяющих личность таких лиц - с латинского написания на кириллическое написание. Закреплено, что порядок перевода фамилий и имен устанавливается правительством РФ.
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россия, совет федерации, внж
РОССИЯ, Совет Федерации, ВНЖ
11:46 02.08.2024
 
СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом

Совфед одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил законопроект, который упростит получение соотечественниками-репатриантами вида на жительство в России.
Отмечается, что инициатива касается тех людей, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в страну.
Так, согласно документу, российский ВНЖ будет выдаваться гражданам и членам их семей без получения разрешения на временное проживание (РВП) после прохождения обязательной дактилоскопии, фотографирования, а также предоставления ими медицинских документов, которые подтверждают прохождение медосвидетельствования.
Сообщается, что заявления о выдаче вида на жительство может быть подано в диппредставительство или консульское учреждение России в стране, где было подано заявление об участии в госпрограмме.
Закон также предполагает, что формирование сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства в информистемах госорганов и организаций обеспечивается путем единообразного перевода фамилий и имен, содержащихся в документах, удостоверяющих личность таких лиц - с латинского написания на кириллическое написание. Закреплено, что порядок перевода фамилий и имен устанавливается правительством РФ.
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