Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ ожидают снижение объема выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2024 году - 02.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240802/vtb-850615256.html
В ВТБ ожидают снижение объема выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2024 году
В ВТБ ожидают снижение объема выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2024 году - 02.08.2024, ПРАЙМ
В ВТБ ожидают снижение объема выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2024 году
Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ по итогам 2024 года упадет на 42% по сравнению с прошлым годом, до 4,6 триллиона рублей, что будет связано с завершением... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T08:35+0300
2024-08-02T08:36+0300
россия
втб
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ по итогам 2024 года упадет на 42% по сравнению с прошлым годом, до 4,6 триллиона рублей, что будет связано с завершением основной госпрограммы, трансформацией "семейной" программы, исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке и высокими рыночными ставками, сказал журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков. "По прогнозу банка, по итогам 2024 года россияне оформят жилищные кредиты на 4,6 триллиона рублей. Падение на 42% к прошлому году будет связано с завершением основной госпрограммы по ипотеке, трансформацией "семейной" программы, исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке и высокими ставками на рыночные программы", - сказал он. По оценке ВТБ, во втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 триллиона рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года, добавил Горшков. Объем выдачи в 4,6 триллиона рублей, по его словам, будет сопоставим с результатами за 2022 год. Горшков отметил, что если раньше выдача ипотечных кредитов носила выраженный сезонный характер, то в конце 2023 года тренд сломался и россияне усиливали спрос на такие кредиты в преддверии решений Банка России по ключевой ставке. "Если говорить о рыночной ипотеке, то, конечно, когда ставки приближаются по ней к 20% годовых, уже квартиру покупать сложновато, если только не планируешь рассчитаться по ней достаточно быстро", - добавил он.Кроме того, Горшков добавил, что во втором полугодии россияне перенаправят порядка 380 миллиардов рублей из средств, предназначавшихся для первоначального взноса по ипотеке.
https://1prime.ru/20240801/mintsifry-850601712.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб, ипотека
РОССИЯ, ВТБ, ипотека
08:35 02.08.2024 (обновлено: 08:36 02.08.2024)
 
В ВТБ ожидают снижение объема выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2024 году

ВТБ: объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2024 году упадет на 42%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ по итогам 2024 года упадет на 42% по сравнению с прошлым годом, до 4,6 триллиона рублей, что будет связано с завершением основной госпрограммы, трансформацией "семейной" программы, исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке и высокими рыночными ставками, сказал журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
"По прогнозу банка, по итогам 2024 года россияне оформят жилищные кредиты на 4,6 триллиона рублей. Падение на 42% к прошлому году будет связано с завершением основной госпрограммы по ипотеке, трансформацией "семейной" программы, исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке и высокими ставками на рыночные программы", - сказал он.
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Минцифры опубликовало разъяснение по IT-ипотеке
Вчера, 16:35
По оценке ВТБ, во втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 триллиона рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года, добавил Горшков.
Объем выдачи в 4,6 триллиона рублей, по его словам, будет сопоставим с результатами за 2022 год. Горшков отметил, что если раньше выдача ипотечных кредитов носила выраженный сезонный характер, то в конце 2023 года тренд сломался и россияне усиливали спрос на такие кредиты в преддверии решений Банка России по ключевой ставке.
"Если говорить о рыночной ипотеке, то, конечно, когда ставки приближаются по ней к 20% годовых, уже квартиру покупать сложновато, если только не планируешь рассчитаться по ней достаточно быстро", - добавил он.
Кроме того, Горшков добавил, что во втором полугодии россияне перенаправят порядка 380 миллиардов рублей из средств, предназначавшихся для первоначального взноса по ипотеке.
 
РОССИЯВТБипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала