https://1prime.ru/20240802/vtb-850615256.html

В ВТБ ожидают снижение объема выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2024 году

В ВТБ ожидают снижение объема выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2024 году - 02.08.2024, ПРАЙМ

В ВТБ ожидают снижение объема выдачи ипотечных кредитов в РФ в 2024 году

Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ по итогам 2024 года упадет на 42% по сравнению с прошлым годом, до 4,6 триллиона рублей, что будет связано с завершением... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T08:35+0300

2024-08-02T08:35+0300

2024-08-02T08:36+0300

россия

втб

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотечных кредитов в РФ по итогам 2024 года упадет на 42% по сравнению с прошлым годом, до 4,6 триллиона рублей, что будет связано с завершением основной госпрограммы, трансформацией "семейной" программы, исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке и высокими рыночными ставками, сказал журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков. "По прогнозу банка, по итогам 2024 года россияне оформят жилищные кредиты на 4,6 триллиона рублей. Падение на 42% к прошлому году будет связано с завершением основной госпрограммы по ипотеке, трансформацией "семейной" программы, исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке и высокими ставками на рыночные программы", - сказал он. По оценке ВТБ, во втором полугодии продажи ипотеки в России могут составить 1,8 триллиона рублей, снизившись на 37% по сравнению с первой половиной 2024 года, добавил Горшков. Объем выдачи в 4,6 триллиона рублей, по его словам, будет сопоставим с результатами за 2022 год. Горшков отметил, что если раньше выдача ипотечных кредитов носила выраженный сезонный характер, то в конце 2023 года тренд сломался и россияне усиливали спрос на такие кредиты в преддверии решений Банка России по ключевой ставке. "Если говорить о рыночной ипотеке, то, конечно, когда ставки приближаются по ней к 20% годовых, уже квартиру покупать сложновато, если только не планируешь рассчитаться по ней достаточно быстро", - добавил он.Кроме того, Горшков добавил, что во втором полугодии россияне перенаправят порядка 380 миллиардов рублей из средств, предназначавшихся для первоначального взноса по ипотеке.

https://1prime.ru/20240801/mintsifry-850601712.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, ипотека