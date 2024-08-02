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В ВТБ раскрыли, как выросла выдача банком ипотеки физлицам за семь месяцев

В ВТБ раскрыли, как выросла выдача банком ипотеки физлицам за семь месяцев - 02.08.2024, ПРАЙМ

В ВТБ раскрыли, как выросла выдача банком ипотеки физлицам за семь месяцев

Выдача ипотеки физлицам в ВТБ за январь-июль выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 780 миллиардов рублей на фоне ажиотажа перед... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T08:45+0300

2024-08-02T08:45+0300

2024-08-02T08:45+0300

россия

втб

ипотека

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Выдача ипотеки физлицам в ВТБ за январь-июль выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 780 миллиардов рублей на фоне ажиотажа перед трансформацией "семейной" ипотеки и завершением программы с господдержкой, озвучил предварительные данные журналистам заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. "По прогнозу ВТБ, по итогам семи месяцев 2024 года розничные клиенты банка оформили 155 тысяч жилищных кредитов на 780 миллиардов рублей. Эти показатели выше на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что связано с ажиотажным спросом перед трансформацией "семейной" ипотеки и завершением программы "Ипотека с господдержкой-2020", - сказал он. Горшков отметил, что основным драйвером для ипотечных продаж ВТБ с начала года стала "семейная ипотека", продажи в рамках нее за полгода (завершила действие по прежним условиям в июле) превысили 37% от общего числа сделок и удвоились по сравнению с первым полугодием прошлого года. С начала года банк провел по ней 53,6 тысячи сделок на 305,4 миллиарда рублей. На втором месте по популярности была "Ипотека с господдержкой-2020", которая завершила свое действие в июле - ее оформили в банке 38,5 тысячи заемщиков на 160,4 миллиарда рублей. Топ-3 замыкает IT-ипотека: прошло 9,4 тысячи сделок на 91,2 миллиарда рублей, добавил Горшков, отметив, что сейчас для банка маржинальность при выдаче ипотечных кредитов находится в районе нуля, но не убыточна, так как банкам подняли возмещение по семейной ипотеке и по другим ипотекам. Горшков также заметил, что со снижением ипотечного спроса во втором полугодии на какое-то время могут снизиться и траты на ремонты. При этом он обратил внимание, что нужно посмотреть на ситуацию на рынке строительства в целом - что будет происходить с экспозицией новых квартир, что будет происходить с достройкой тех объектов, которые есть. "Потому что строительный бизнес – это крупный бизнес, это крупный сегмент российской экономики. Он за собой тянет многие индустрии, включая металл, включая цемент, другие элементы стройки. И поэтому, с одной стороны, конечно, предложение по госпрограммам снизится, но в целом, я думаю, строительный бизнес будет искать формы продажи тех объектов, которые они достраивают", - сказал он, отметив, что ВТБ хорошо осведомлен о состоянии тех объектов, которые находятся у него на проектном финансировании.

https://1prime.ru/20240730/ipoteka-850540055.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, ипотека