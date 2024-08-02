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ВТБ назвал объем привлеченных средств физлиц в банк в 2024 году

ВТБ назвал объем привлеченных средств физлиц в банк в 2024 году - 02.08.2024, ПРАЙМ

ВТБ назвал объем привлеченных средств физлиц в банк в 2024 году

Объем привлеченных ВТБ средств физлиц за январь-июль 2024 года вырос более чем на 1,6 триллиона рублей, или на 23,5%, следует из презентации, представленной... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T08:46+0300

2024-08-02T08:46+0300

2024-08-02T08:47+0300

россия

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Объем привлеченных ВТБ средств физлиц за январь-июль 2024 года вырос более чем на 1,6 триллиона рублей, или на 23,5%, следует из презентации, представленной журналистам заместителем президента-председателя правления ВТБ Георгием Горшковым. "Объем привлеченных средств с начала года вырос более чем на 1,6 триллиона рублей (23,5%), в прошлом году за 7 месяцев - 507 миллиардов рублей (10%)", - указывается в презентации Горшкова, посвященной результатам розничного бизнеса ВТБ. "Сейчас у нас ВТБ практически каждый третий клиент – это вкладчик в той или иной форме. … На стратегическом горизонте ... мы надеемся, что у нас более чем две трети клиентской базы будут вкладчиками в той или иной форме… Считаем, это - абсолютно реалистичная задача", - сказал Горшков. За прошедший период с начала 2024 года было открыто 3 миллиона вкладов и 3 миллиона накопительных счетов, подчеркнул он. Как уточняется в презентации, число открытых в этом году вкладов в 1,5 раза превысило количество открытых за аналогичный период прошлого года. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился почти на 24% – более чем на 1,1 триллиона рублей. Объем портфеля открытых накопительных ВТБ-счетов достиг 1,4 триллиона рублей. ВТБ ожидает, что до конца года около 550 тысяч новых клиентов откроют ВТБ-вклад или накопительный счет. "Мы ориентируемся на рост доли рынка: считаем, что достигнем 18% доли в розничных сбережениях, розничных пассивах. В рублевых пассивах вырастем больше, чем в общих пассивах, если рынок позволит. Рынок вырастет на 26% в рублевых пассивах. Но это, естественно, отражает структуру доходов населения", - добавил Горшков.

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