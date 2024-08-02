https://1prime.ru/20240802/vznosy-850637022.html

СФ одобрил закон об отсрочке льготных страховых взносов в ТОР

СФ одобрил закон об отсрочке льготных страховых взносов в ТОР - 02.08.2024, ПРАЙМ

СФ одобрил закон об отсрочке льготных страховых взносов в ТОР

Сенаторы одобрили закон, позволяющий резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе и свободного порта Владивосток (СПВ) | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T21:55+0300

2024-08-02T21:55+0300

2024-08-02T21:55+0300

экономика

россия

совфед

двфо

тор

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/60/842526088_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6dc7476918da326e0d09206f31cfacf3.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе и свободного порта Владивосток (СПВ) отложить на срок до трех лет применение пониженных страховых взносов. Документ разработан в целях совершенствования механизма предоставления льгот по уплате страховых взносов резидентам преференциальных режимов Дальнего Востока. Он предоставляет резидентам ТОР в ДФО и резидентам СПВ, получившим такой статус до 2023 года, право приостанавливать применение единого тарифа пониженных страховых взносов на срок до трех лет. Для этого они должны уведомить налоговый орган о таком приостановлении. Сделать это можно лишь один раз. В период действия приостановки такие резиденты будут платить страховые взносы по общеустановленному единому тарифу: 30% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и 15,1% - сверх нее. На 2024 год эта предельная величина составляет 2,225 миллиона рублей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Сейчас резиденты ТОР и резиденты СПВ вправе применять единые тарифы пониженных страховых взносов в совокупном размере 7,6% в течение 10 лет после получения соответствующего статуса. При этом для лиц, получивших такой статус после 1 января 2023 года, предусмотрен заявительный порядок их применения. Он позволяет им самостоятельно определять дату начала применения пониженных тарифов с учетом планируемых сроков создания новых рабочих мест. У резидентов ТОР и СПВ, получивших статус до 2023 года, такой возможности нет. При этом практика реализации инвестиционных проектов в ТОР и СПВ показывает, что в течение 3-5 лет после получения такого статуса инвесторы готовят проектную документацию, создают объекты недвижимого имущества, приобретают и монтируют производственное оборудование. Эта стадия инвестпроектов, как правило, реализуется силами подрядчиков и не требует привлечения наемных работников. Дополнительное влияние на сроки реализации инвестпроектов в ДФО оказывают климатические факторы, недостаточный уровень развития транспортной (энергетической) инфраструктуры, дефицит трудовых ресурсов и ограниченные сроки завоза грузов на отдельные территории. Санкционные ограничения в отношении РФ и российского бизнеса также влияют на сроки реализации инвестиционных проектов, отмечается в пояснительной записке. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240802/baykal-850631031.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совфед, двфо, тор