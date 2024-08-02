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СФ одобрил закон об отсрочке льготных страховых взносов в ТОР
СФ одобрил закон об отсрочке льготных страховых взносов в ТОР - 02.08.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил закон об отсрочке льготных страховых взносов в ТОР
Сенаторы одобрили закон, позволяющий резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе и свободного порта Владивосток (СПВ) | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T21:55+0300
2024-08-02T21:55+0300
2024-08-02T21:55+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе и свободного порта Владивосток (СПВ) отложить на срок до трех лет применение пониженных страховых взносов. Документ разработан в целях совершенствования механизма предоставления льгот по уплате страховых взносов резидентам преференциальных режимов Дальнего Востока. Он предоставляет резидентам ТОР в ДФО и резидентам СПВ, получившим такой статус до 2023 года, право приостанавливать применение единого тарифа пониженных страховых взносов на срок до трех лет. Для этого они должны уведомить налоговый орган о таком приостановлении. Сделать это можно лишь один раз. В период действия приостановки такие резиденты будут платить страховые взносы по общеустановленному единому тарифу: 30% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и 15,1% - сверх нее. На 2024 год эта предельная величина составляет 2,225 миллиона рублей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Сейчас резиденты ТОР и резиденты СПВ вправе применять единые тарифы пониженных страховых взносов в совокупном размере 7,6% в течение 10 лет после получения соответствующего статуса. При этом для лиц, получивших такой статус после 1 января 2023 года, предусмотрен заявительный порядок их применения. Он позволяет им самостоятельно определять дату начала применения пониженных тарифов с учетом планируемых сроков создания новых рабочих мест. У резидентов ТОР и СПВ, получивших статус до 2023 года, такой возможности нет. При этом практика реализации инвестиционных проектов в ТОР и СПВ показывает, что в течение 3-5 лет после получения такого статуса инвесторы готовят проектную документацию, создают объекты недвижимого имущества, приобретают и монтируют производственное оборудование. Эта стадия инвестпроектов, как правило, реализуется силами подрядчиков и не требует привлечения наемных работников. Дополнительное влияние на сроки реализации инвестпроектов в ДФО оказывают климатические факторы, недостаточный уровень развития транспортной (энергетической) инфраструктуры, дефицит трудовых ресурсов и ограниченные сроки завоза грузов на отдельные территории. Санкционные ограничения в отношении РФ и российского бизнеса также влияют на сроки реализации инвестиционных проектов, отмечается в пояснительной записке. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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россия, совфед, двфо, тор
Экономика, РОССИЯ, Совфед, ДВФО, ТОР
СФ одобрил закон об отсрочке льготных страховых взносов в ТОР
СФ одобрил закон об отсрочке льготных страховых взносов в ТОР на Дальнем Востоке
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе и свободного порта Владивосток (СПВ) отложить на срок до трех лет применение пониженных страховых взносов.
Документ разработан в целях совершенствования механизма предоставления льгот по уплате страховых взносов резидентам преференциальных режимов Дальнего Востока. Он предоставляет резидентам ТОР в ДФО и резидентам СПВ, получившим такой статус до 2023 года, право приостанавливать применение единого тарифа пониженных страховых взносов на срок до трех лет. Для этого они должны уведомить налоговый орган о таком приостановлении. Сделать это можно лишь один раз.
В период действия приостановки такие резиденты будут платить страховые взносы по общеустановленному единому тарифу: 30% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и 15,1% - сверх нее. На 2024 год эта предельная величина составляет 2,225 миллиона рублей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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Сейчас резиденты ТОР и резиденты СПВ вправе применять единые тарифы пониженных страховых взносов в совокупном размере 7,6% в течение 10 лет после получения соответствующего статуса.
При этом для лиц, получивших такой статус после 1 января 2023 года, предусмотрен заявительный порядок их применения. Он позволяет им самостоятельно определять дату начала применения пониженных тарифов с учетом планируемых сроков создания новых рабочих мест. У резидентов ТОР и СПВ, получивших статус до 2023 года, такой возможности нет.
При этом практика реализации инвестиционных проектов в ТОР и СПВ показывает, что в течение 3-5 лет после получения такого статуса инвесторы готовят проектную документацию, создают объекты недвижимого имущества, приобретают и монтируют производственное оборудование. Эта стадия инвестпроектов, как правило, реализуется силами подрядчиков и не требует привлечения наемных работников.
Дополнительное влияние на сроки реализации инвестпроектов в ДФО оказывают климатические факторы, недостаточный уровень развития транспортной (энергетической) инфраструктуры, дефицит трудовых ресурсов и ограниченные сроки завоза грузов на отдельные территории. Санкционные ограничения в отношении РФ и российского бизнеса также влияют на сроки реализации инвестиционных проектов, отмечается в пояснительной записке.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.