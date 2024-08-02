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В Японии призвали улучшать отношения с Россией
В Японии призвали улучшать отношения с Россией - 02.08.2024, ПРАЙМ
В Японии призвали улучшать отношения с Россией
На данный момент российско-японские отношения переживают самый худший период за все послевоенное время, в связи с чем им необходима парламентская дипломатия и... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T08:29+0300
2024-08-02T08:29+0300
2024-08-02T08:36+0300
россия
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дипломатия
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ТОКИО, 2 авг – ПРАЙМ. На данный момент российско-японские отношения переживают самый худший период за все послевоенное время, в связи с чем им необходима парламентская дипломатия и обмены. Об этом в разговоре с коррспондентом РИА Новости рассказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, только что вернувшийся из поездки в Россию."Это был короткий визит, я встретился со всеми, принял позицию России, ее мнение и уже передал это японскому МИДу. Сейчас российско-японские отношения находятся в наихудшем состоянии за все послевоенное время. Я считаю, что именно в такие времена парламентская дипломатия, обмены крайне необходимы. В этом смысле и этот визит сработает", - сказал японский парламентарий в ответ на вопрос, удалось ли добиться хотя бы небольшого прогресса в отношениях двух стран в ходе его короткого визита в Россию. Он такжде сообщил, что если Токие возобновит доверительные отношения и диалог с Москвой, ему не о чем будет беспокоиться. По его словам, это необходимо, так как Россия является самым близким соседом Японии.Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
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россия, япония, дипломатия
РОССИЯ, ЯПОНИЯ, дипломатия
В Японии призвали улучшать отношения с Россией
Депутат Судзуки: отношения Японии и России наихудшие, дипломатия необходима
ТОКИО, 2 авг – ПРАЙМ. На данный момент российско-японские отношения переживают самый худший период за все послевоенное время, в связи с чем им необходима парламентская дипломатия и обмены. Об этом в разговоре с коррспондентом РИА Новости рассказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, только что вернувшийся из поездки в Россию.
"Это был короткий визит, я встретился со всеми, принял позицию России, ее мнение и уже передал это японскому МИДу. Сейчас российско-японские отношения находятся в наихудшем состоянии за все послевоенное время. Я считаю, что именно в такие времена парламентская дипломатия, обмены крайне необходимы. В этом смысле и этот визит сработает", - сказал японский парламентарий в ответ на вопрос, удалось ли добиться хотя бы небольшого прогресса в отношениях двух стран в ходе его короткого визита в Россию.
Он такжде сообщил, что если Токие возобновит доверительные отношения и диалог с Москвой, ему не о чем будет беспокоиться. По его словам, это необходимо, так как Россия является самым близким соседом Японии.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.