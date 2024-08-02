https://1prime.ru/20240802/yaponiya-850615114.html

В Японии призвали улучшать отношения с Россией

В Японии призвали улучшать отношения с Россией - 02.08.2024, ПРАЙМ

В Японии призвали улучшать отношения с Россией

На данный момент российско-японские отношения переживают самый худший период за все послевоенное время, в связи с чем им необходима парламентская дипломатия и... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T08:29+0300

2024-08-02T08:29+0300

2024-08-02T08:36+0300

россия

япония

дипломатия

https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg

ТОКИО, 2 авг – ПРАЙМ. На данный момент российско-японские отношения переживают самый худший период за все послевоенное время, в связи с чем им необходима парламентская дипломатия и обмены. Об этом в разговоре с коррспондентом РИА Новости рассказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, только что вернувшийся из поездки в Россию."Это был короткий визит, я встретился со всеми, принял позицию России, ее мнение и уже передал это японскому МИДу. Сейчас российско-японские отношения находятся в наихудшем состоянии за все послевоенное время. Я считаю, что именно в такие времена парламентская дипломатия, обмены крайне необходимы. В этом смысле и этот визит сработает", - сказал японский парламентарий в ответ на вопрос, удалось ли добиться хотя бы небольшого прогресса в отношениях двух стран в ходе его короткого визита в Россию. Он такжде сообщил, что если Токие возобновит доверительные отношения и диалог с Москвой, ему не о чем будет беспокоиться. По его словам, это необходимо, так как Россия является самым близким соседом Японии.Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, япония, дипломатия