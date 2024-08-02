https://1prime.ru/20240802/youtube-850630199.html

в МИД обозначили основания для принятия мер в отношении YouTube

в МИД обозначили основания для принятия мер в отношении YouTube - 02.08.2024, ПРАЙМ

в МИД обозначили основания для принятия мер в отношении YouTube

Есть множество причин для принятия мер в отношении платформы YouTube, сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T16:17+0300

2024-08-02T16:17+0300

2024-08-02T16:21+0300

россия

youtube

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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Есть множество причин для принятия мер в отношении платформы YouTube, сообщил агентству РИА Новости пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, YouTube неоднократно позволял себе нарушения законов России и пренебрежение правами российской аудитории.Кроме того, Захаров упомянула, что видеохостинг не раз блокировал аккаунты российских СМИ и государственных органов. "Мы видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства Российской Федерации, демонстративное пренебрежение отечественной аудиторией и ее интересами оставляют за регулирующими органами нашей страны право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием", - сказала агентству политик. По ее словам, Россия не раз доводила до сведения международных организаций данные о нарушениях со стороны интернет-компаний из США принципов свободного доступа к информации, но они все же не услышали российскую сторону. В то же время, Захарова отметила, что произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации платформы YouTube. Неделей ранее глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что скорость загрузки платформы на персональных компьютерах может упасть на 70%. При этом мобильную связь данная мера пока не затронет, добавлял он.Позднее в Роскомнадзоре рассказали РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.

https://1prime.ru/20240801/youtube-850606860.html

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