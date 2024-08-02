https://1prime.ru/20240802/youtube-850635596.html

В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России

В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России - 02.08.2024, ПРАЙМ

В Google прокомментировали ситуацию с доступом к YouTube в России

Google стало известно, что некоторые пользователи из России сталкиваются с трудностями при попытке получить доступ к YouTube, но проблема не связана с... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T19:32+0300

2024-08-02T19:32+0300

2024-08-02T19:32+0300

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Google стало известно, что некоторые пользователи из России сталкиваются с трудностями при попытке получить доступ к YouTube, но проблема не связана с техническими неполадками на стороне видеохостинга, заявили РИА Новости в компании. Россияне за два дня пожаловались на работу видеохостинга YouTube почти 20 тысяч раз, при этом большая часть жалоб — свыше 14 тысяч — была оставлена в четверг, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования компании Google. Из-за этого у абонентов всех российских операторов могут возникнуть проблемы с загрузкой и воспроизведением видео на YouTube. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют ограничивать доступ к этой платформе в России.Позже глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться на 70%. При этом он отметил, что мобильная связь пока не будет затронута этой мерой. В свою очередь, Роскомнадзор объяснил РИА Новости, что причиной для принятия мер в отношении YouTube стали неуважение к России и её гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.

https://1prime.ru/20240802/youtube-850630199.html

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