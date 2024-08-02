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Обвели вокруг пальца: как отмывают "грязные" юани - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Обвели вокруг пальца: как отмывают "грязные" юани
Обвели вокруг пальца: как отмывают "грязные" юани - 02.08.2024, ПРАЙМ
Обвели вокруг пальца: как отмывают "грязные" юани
В последнее время в заголовках СМИ часто упоминают так называемые "грязные" юани, с которыми якобы не желают связываться контрагенты российских компаний. Что... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T08:00+0300
2024-08-02T08:00+0300
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. В последнее время в заголовках СМИ часто упоминают так называемые "грязные" юани, с которыми якобы не желают связываться контрагенты российских компаний. Что подразумевают под этим понятием? Авторы статей с подобными заголовками объясняют, что это те юани, которые приобретены на подсанкционной Московской бирже. А "грязные" они, потому что (цитата) "меры российских властей по привлечению капитала на биржу предоставляют возможности для наживы на военной экономике". По словам китайских коллег, китайские банки, имеющие значимых партнеров в третьих странах, со стороны которых осуществляется давление на Китай, не рискуют продолжать проводить платежи по сделкам с российскими партнерами, боясь ухудшения отношений с партнерами в третьих странах, либо запрета на работу своих отделений в третьих странах. Для нашего бизнеса, осуществляющего торговлю с Китаем это имеет достаточно серьезные последствия. Количество китайских банков, которые пока принимают платежи от России, сокращается день ото дня. В каждом конкретном случае необходимо уточнять у китайских партнеров, какие способы приема платежей им известны. При небольших суммах есть вариант оплаты через посредников, которые работают за комиссию. При больших суммах все зависит от партнера и его связей. Есть и варианты обхода ограничений. Например, работа через мелкие банки, а также те банки, клиенты которых являются давними партнерами китайских банков. Вариант с посредниками менее надежен, а сроки оплаты могут растянуться. Нашей стороной также прорабатываются варианты оплаты через третьи страны. Что, конечно, ведет за собой увеличение себестоимости ввозимой из Китая продукции. Есть также вариант открытия счета в шанхайском отделении ВТБ, но по информации от российских коллег на данный момент приходится дожидаться своей очереди в течение нескольких недель, и точная дата открытия счета остается неизвестной. Другой вариант - открыть подразделение в Китае, если российская компания является продавцом, но тут возникает вопрос вывода средств из Китая в Россию для оплаты товара производителю. Так что в каждом конкретном случае вопрос оплаты на данный момент решается партнёрами в результате переговоров и совместного поиска наиболее подходящих вариантов. Автор - Анна Вилисова, к.э.н., старший преподаватель кафедры Восточных языков факультета Международных отношений ИБДА Президентской академии.
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Анна Вилисова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850538323_0:41:291:332_100x100_80_0_0_6a5034cc94e1aceacc494043ec003a35.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курс юаня, расчеты в юанях, юанизация, оплата в юанях, рынок юаней
Мнения аналитиков, курс юаня, расчеты в юанях, юанизация, оплата в юанях, рынок юаней
08:00 02.08.2024
 
Обвели вокруг пальца: как отмывают "грязные" юани

Экономист Вилисова: есть несколько способов обойти запреты на "грязные" юани

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Анна Вилисова, к.э.н., старший преподаватель кафедры Восточных языков факультета Международных отношений ИБДА Президентской академии.
Анна Вилисова
Старший преподаватель кафедры Восточных языков факультета МО ИБДА Президентской академии
Все материалы
МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. В последнее время в заголовках СМИ часто упоминают так называемые "грязные" юани, с которыми якобы не желают связываться контрагенты российских компаний. Что подразумевают под этим понятием?
Авторы статей с подобными заголовками объясняют, что это те юани, которые приобретены на подсанкционной Московской бирже. А "грязные" они, потому что (цитата) "меры российских властей по привлечению капитала на биржу предоставляют возможности для наживы на военной экономике".
По словам китайских коллег, китайские банки, имеющие значимых партнеров в третьих странах, со стороны которых осуществляется давление на Китай, не рискуют продолжать проводить платежи по сделкам с российскими партнерами, боясь ухудшения отношений с партнерами в третьих странах, либо запрета на работу своих отделений в третьих странах.
Для нашего бизнеса, осуществляющего торговлю с Китаем это имеет достаточно серьезные последствия. Количество китайских банков, которые пока принимают платежи от России, сокращается день ото дня. В каждом конкретном случае необходимо уточнять у китайских партнеров, какие способы приема платежей им известны.
При небольших суммах есть вариант оплаты через посредников, которые работают за комиссию. При больших суммах все зависит от партнера и его связей. Есть и варианты обхода ограничений. Например, работа через мелкие банки, а также те банки, клиенты которых являются давними партнерами китайских банков. Вариант с посредниками менее надежен, а сроки оплаты могут растянуться.
Нашей стороной также прорабатываются варианты оплаты через третьи страны. Что, конечно, ведет за собой увеличение себестоимости ввозимой из Китая продукции.
Есть также вариант открытия счета в шанхайском отделении ВТБ, но по информации от российских коллег на данный момент приходится дожидаться своей очереди в течение нескольких недель, и точная дата открытия счета остается неизвестной.
Другой вариант - открыть подразделение в Китае, если российская компания является продавцом, но тут возникает вопрос вывода средств из Китая в Россию для оплаты товара производителю. Так что в каждом конкретном случае вопрос оплаты на данный момент решается партнёрами в результате переговоров и совместного поиска наиболее подходящих вариантов.
Автор - Анна Вилисова, к.э.н., старший преподаватель кафедры Восточных языков факультета Международных отношений ИБДА Президентской академии.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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