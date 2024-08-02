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Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню

Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню - 02.08.2024, ПРАЙМ

Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню

Рубль по итогам торгов пятницы вырос к китайской валюте, юань закрыл торги на отметке 11,76 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.08.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к китайской валюте, юань закрыл торги на отметке 11,76 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов пятницы снизился на 2 копейки, до 11,76 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.33 мск дешевеет на 3,26%, до 76,93 доллара за баррель. РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ НЕДЕЛИ Курс юаня в пятницу снизился на 0,13%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,75-11,87 рубля. При этом за неделю юань упал на 9 копеек. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 104 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Пока не видно причин для резких курсовых изменений. Если ушедшие вниз нефтяные котировки на какое-то время задержатся ниже $80, этот спад транслируется в умеренное ослабление нацвалюты через несколько недель, в начале осени", — комментирует Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". "В пятницу рубль перешел к смешанным колебаниям в парах с иностранными валютами на внебиржевом рынке. На протяжении всей недели рублевые пары оставались преимущественно в боковом тренде, поскольку все значимые факты уже получены и учтены рынком. Условия вполне сложились для того, чтобы консолидироваться в диапазонах", — считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В то же время Павел Паевский из "РСХБ Управление Активами" отмечает, что юань демонстрирует значительные перспективы на российском рынке благодаря увеличению своей доли на валютных рынках, в мае на внебиржевом рынке его доля составила около 40%, а на биржевом рынке достигла 53,6%. После введения санкций против Мосбиржи в июне, доля юаня на биржевом рынке возросла до 99%, и во внешнеторговых операциях России она уже достигла 40%, отмечает аналитик. ПРОГНОЗЫ По ожиданиям Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на понедельник будет диапазон 11,5-12,2 рубля, доллар США может торговаться в интервале 84,5-87,5 рубля, евро — в коридоре 92-96 рублей. Силаев считает, что оснований для заметного ослабления рубля на текущий момент нет. "Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на будущую неделю – 11,75-11,95 рубля, по курсу рубля к доллару (на базе фьючерсных контрактов) – 86-88 рублей. Валюты постепенно могут двигаться к верхним границам указанных коридоров. Восстановление импорта в течение конца лета может размывать почву под рублем. При этом фактор высоких ставок, нормы обязательного возврата валютной выручки и относительно комфортные уровни цен на нефть в предыдущие недели будут сдерживать девальвационные движения", — говорит Буйволов.

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рынки, рубль, юань, торги