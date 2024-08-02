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“Не номер два”. На Западе испугались "темного кардинала" Зеленского - 02.08.2024, ПРАЙМ
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“Не номер два”. На Западе испугались "темного кардинала" Зеленского
“Не номер два”. На Западе испугались "темного кардинала" Зеленского - 02.08.2024, ПРАЙМ
“Не номер два”. На Западе испугались "темного кардинала" Зеленского
Чрезмерное влияние главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака вызывает беспокойство у союзников Киева. Об этом сообщает агентство... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:12+0300
2024-08-02T09:12+0300
украина
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Чрезмерное влияние главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака вызывает беспокойство у союзников Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg.В этой связи издание пишет, что Ермак сосредоточил в своих руках слишком много власти. Юолее того, автор материала отмечает, что он стал единственным посредником между президентом и государством. В статье таже отмечается, что Ермак обладает уже большими полномочиями, чем любой его предшественник, так как он фигурирует в качестве ключевой фигуры в принятиии любого важного решения, начиная заменой военного состава и заканчивая переговорами о гарантиях безопасности.“Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два”, - говорится в материале.Ранее издание Times писало, что украиснкие чиновники беспокоятся из-за того, что Зеленский все сильнее полагается на Ермака, который обвиняется в присвоении личной власти и узурпации происходящих на Украине демократических процессов.
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украина, владимир зеленский, андрей ермак
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
09:12 02.08.2024
 
“Не номер два”. На Западе испугались "темного кардинала" Зеленского

Bloomberg: союзники Украины встревожены чрезмерной властью Ермака

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Чрезмерное влияние главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака вызывает беспокойство у союзников Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В этой связи издание пишет, что Ермак сосредоточил в своих руках слишком много власти. Юолее того, автор материала отмечает, что он стал единственным посредником между президентом и государством.
В статье таже отмечается, что Ермак обладает уже большими полномочиями, чем любой его предшественник, так как он фигурирует в качестве ключевой фигуры в принятиии любого важного решения, начиная заменой военного состава и заканчивая переговорами о гарантиях безопасности.
“Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два”, - говорится в материале.
Ранее издание Times писало, что украиснкие чиновники беспокоятся из-за того, что Зеленский все сильнее полагается на Ермака, который обвиняется в присвоении личной власти и узурпации происходящих на Украине демократических процессов.
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