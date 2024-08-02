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В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского - 02.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского
В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского - 02.08.2024, ПРАЙМ
В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского
Подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон о приостановлении выплат по внешнему долгу говорит о том, что государство обанктротилось. Об этом в... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:27+0300
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон о приостановлении выплат по внешнему долгу говорит о том, что государство обанктротилось. Об этом в социальной сети Х рассказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Помните, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг? Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась", — указал он.Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о реструктуризации государственного долга Украины. Данный закон позволит стране прекратить выплаты по внешнему долга до октября текущего года.
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украина, германия, госдолг украины
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, госдолг Украины
09:27 02.08.2024 (обновлено: 09:28 02.08.2024)
 
В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского

Дотком: Украина обанкротилась, на что указывает закон Зеленского о внешнем долге

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон о приостановлении выплат по внешнему долгу говорит о том, что государство обанктротилось. Об этом в социальной сети Х рассказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Помните, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг? Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась", — указал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о реструктуризации государственного долга Украины. Данный закон позволит стране прекратить выплаты по внешнему долга до октября текущего года.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
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Вчера, 17:39
 
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