https://1prime.ru/20240802/zelenskiy-850616212.html

В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского

В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского - 02.08.2024, ПРАЙМ

В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского

Подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон о приостановлении выплат по внешнему долгу говорит о том, что государство обанктротилось. Об этом в... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T09:27+0300

2024-08-02T09:27+0300

2024-08-02T09:28+0300

украина

германия

госдолг украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон о приостановлении выплат по внешнему долгу говорит о том, что государство обанктротилось. Об этом в социальной сети Х рассказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Помните, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг? Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась", — указал он.Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о реструктуризации государственного долга Украины. Данный закон позволит стране прекратить выплаты по внешнему долга до октября текущего года.

https://1prime.ru/20240801/peskov-850604666.html

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, германия, госдолг украины