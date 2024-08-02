https://1prime.ru/20240802/zelenskiy-850616212.html
В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского
В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского - 02.08.2024, ПРАЙМ
В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского
Подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон о приостановлении выплат по внешнему долгу говорит о том, что государство обанктротилось. Об этом в... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:27+0300
2024-08-02T09:27+0300
2024-08-02T09:28+0300
украина
германия
госдолг украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон о приостановлении выплат по внешнему долгу говорит о том, что государство обанктротилось. Об этом в социальной сети Х рассказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Помните, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг? Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась", — указал он.Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о реструктуризации государственного долга Украины. Данный закон позволит стране прекратить выплаты по внешнему долга до октября текущего года.
https://1prime.ru/20240801/peskov-850604666.html
украина
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_91:0:1539:1086_1920x0_80_0_0_97429d919ace8fd545cf30da3cddcb38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, германия, госдолг украины
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, госдолг Украины
В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского
Дотком: Украина обанкротилась, на что указывает закон Зеленского о внешнем долге