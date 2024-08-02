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СФ позволил "дочкам" ресурсоснабжающих организаций принимать платежи за ЖКУ
СФ позволил "дочкам" ресурсоснабжающих организаций принимать платежи за ЖКУ - 02.08.2024, ПРАЙМ
СФ позволил "дочкам" ресурсоснабжающих организаций принимать платежи за ЖКУ
Сенаторы одобрили закон, который позволит дочерним компаниям ресурсоснабжающих организаций (РСО) в сфере ЖКХ выполнять функции платежных агентов. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T21:10+0300
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который позволит дочерним компаниям ресурсоснабжающих организаций (РСО) в сфере ЖКХ выполнять функции платежных агентов. Согласно действующему законодательству, функции единоличного исполнительного органа платёжного агента не могут быть переданы юридическому лицу (управляющей организации). Однако это правило не учитывает особенности некоторых сфер, таких как электро-, газо- и теплоснабжение, где ресурсоснабжающие организации (РСО) часто имеют холдинговую структуру.Такая структура представляет собой объединение материнской компании и дочерних обществ, которые она контролирует. В этом случае функции платёжного агента могут быть возложены на одно из дочерних обществ, а его единоличным исполнительным органом также будет материнская компания.Согласно новому закону, снимаются ограничения в отношении региональных систем обработки. Теперь оператор по приёму платежей сможет передать свои функции по управлению другому юридическому лицу (управляющей компании), которая входит с ним в одну группу. Однако это возможно только в том случае, если и оператор, и управляющая компания являются ресурсоснабжающими организациями.При этом оператор должен будет уведомлять Банк России о заключении договора о передаче таких полномочий, а также о прекращении его действия. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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жку, оплата жку, совфед
СФ позволил "дочкам" ресурсоснабжающих организаций принимать платежи за ЖКУ
СФ позволил "дочкам" ресурсоснабжающих организаций принимать платежи за ЖКУ
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который позволит дочерним компаниям ресурсоснабжающих организаций (РСО) в сфере ЖКХ выполнять функции платежных агентов.
Согласно действующему законодательству, функции единоличного исполнительного органа платёжного агента не могут быть переданы юридическому лицу (управляющей организации). Однако это правило не учитывает особенности некоторых сфер, таких как электро-, газо- и теплоснабжение, где ресурсоснабжающие организации (РСО) часто имеют холдинговую структуру.
Такая структура представляет собой объединение материнской компании и дочерних обществ, которые она контролирует. В этом случае функции платёжного агента могут быть возложены на одно из дочерних обществ, а его единоличным исполнительным органом также будет материнская компания.
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Согласно новому закону, снимаются ограничения в отношении региональных систем обработки. Теперь оператор по приёму платежей сможет передать свои функции по управлению другому юридическому лицу (управляющей компании), которая входит с ним в одну группу. Однако это возможно только в том случае, если и оператор, и управляющая компания являются ресурсоснабжающими организациями.
При этом оператор должен будет уведомлять Банк России о заключении договора о передаче таких полномочий, а также о прекращении его действия.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.