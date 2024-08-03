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Посол России оценил взаимодействие с Танзанией на мировом рынке алмазов

Посол России оценил взаимодействие с Танзанией на мировом рынке алмазов - 03.08.2024, ПРАЙМ

Посол России оценил взаимодействие с Танзанией на мировом рынке алмазов

Возможное взаимодействие в горнодобывающей отрасли станет еще одним направлением выгодного сотрудничества России и Танзании, но запросов от российский компаний... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T08:23+0300

2024-08-03T08:23+0300

2024-08-03T08:23+0300

экономика

алмазы

россия

танзания

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Возможное взаимодействие в горнодобывающей отрасли станет еще одним направлением выгодного сотрудничества России и Танзании, но запросов от российский компаний на разведку и добычу алмазов пока не поступало, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. "Несмотря на то, что мы пока не получали запросов от российских компаний, уверен, что возможное взаимодействие в этой отрасли станет еще одним направлением выгодного двустороннего сотрудничества", - сказал Аветисян. "Конструктивное взаимодействие в мировом алмазном рынке стало еще одной точкой соприкосновения стран... На фоне продолжающихся попыток западных стран дискредитировать на различных международных площадках соответствующую российскую продукцию, стараясь включить ее в категорию "алмазов из конфликтных регионов", танзанийцы сохраняют здравый подход и так же как и мы выступают против необоснованной политизации Кимберлийского процесса, регулирующего этот рынок", - подчеркнул посол. Он напомнил, что Москва в 2022 году стала первой и пока остается единственной неафриканской страной, получившей статус наблюдателя в Ассоциации африканских государств - производителей алмазов. По его словам, это делает взаимодействие двух стран в данной сфере "еще более плотным и согласованным". Российский дипломат указал, что решение об этом было принято на внеочередном заседании совета министров государств ассоциации, которое проходило в Танзании. Аветисян добавил, что добыча алмазов является одним из приоритетов горнодобывающей отрасли Танзании. Алмазы, добываемые там, как правило, высокого качества, с репутацией хорошо обработанных и обладающих превосходной прозрачностью, заключил посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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алмазы, россия, танзания, драгоценности