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Эксперт раскрыл, сколько может продлиться низкий спрос на алмазы в мире
Эксперт раскрыл, сколько может продлиться низкий спрос на алмазы в мире - 03.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, сколько может продлиться низкий спрос на алмазы в мире
Период низких цен и подавленного спроса на рынке алмазов может длиться в течение еще как минимум одного-двух лет, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T11:24+0300
2024-08-03T11:24+0300
2024-08-03T11:24+0300
мир
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Период низких цен и подавленного спроса на рынке алмазов может длиться в течение еще как минимум одного-двух лет, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. В пятницу индекс цен на алмазы IDEX снижался до 100,02 пункта - минимума за пять лет, максимум был достигнут 7 марта 2022 года - 158,39. За год стоимость алмазов упала примерно на 14% - в начале августа прошлого года индекс равнялся 116,11. "Сектор продолжит оставаться в депрессивном состоянии, то есть находиться в периоде низких цен и подавленного спроса. Мы не видим предпосылок сильного улучшения ситуации на горизонте 1-2 лет", - ответил эксперт на вопрос о перспективах алмазно-бриллиантовой отрасли. По мнению Пучкарева, улучшить конъюнктуру на рынке алмазов могли бы масштабные рыночные потрясения, например, как было в острый период распространения ковида. Кроме того, снижение конкуренции с искусственными камнями и рост популярности драгоценных камней в глазах молодых поколений могли бы позитивно отразиться на стоимости алмазов. Однако все отмеченные сценарии эксперт считает маловероятными в ближайшем будущем.
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мир, алмазы
Эксперт раскрыл, сколько может продлиться низкий спрос на алмазы в мире
Эксперт Пучкарев: низкий спрос на алмазы в мире продлится еще один-два года
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Период низких цен и подавленного спроса на рынке алмазов может длиться в течение еще как минимум одного-двух лет, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев.
В пятницу индекс цен на алмазы IDEX снижался до 100,02 пункта - минимума за пять лет, максимум был достигнут 7 марта 2022 года - 158,39. За год стоимость алмазов упала примерно на 14% - в начале августа прошлого года индекс равнялся 116,11.
"Сектор продолжит оставаться в депрессивном состоянии, то есть находиться в периоде низких цен и подавленного спроса. Мы не видим предпосылок сильного улучшения ситуации на горизонте 1-2 лет", - ответил эксперт на вопрос о перспективах алмазно-бриллиантовой отрасли.
По мнению Пучкарева, улучшить конъюнктуру на рынке алмазов могли бы масштабные рыночные потрясения, например, как было в острый период распространения ковида. Кроме того, снижение конкуренции с искусственными камнями и рост популярности драгоценных камней в глазах молодых поколений могли бы позитивно отразиться на стоимости алмазов. Однако все отмеченные сценарии эксперт считает маловероятными в ближайшем будущем.