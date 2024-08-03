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Эксперт раскрыл, сколько может продлиться низкий спрос на алмазы в мире

Эксперт раскрыл, сколько может продлиться низкий спрос на алмазы в мире - 03.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, сколько может продлиться низкий спрос на алмазы в мире

Период низких цен и подавленного спроса на рынке алмазов может длиться в течение еще как минимум одного-двух лет, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T11:24+0300

2024-08-03T11:24+0300

2024-08-03T11:24+0300

мир

алмазы

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Период низких цен и подавленного спроса на рынке алмазов может длиться в течение еще как минимум одного-двух лет, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. В пятницу индекс цен на алмазы IDEX снижался до 100,02 пункта - минимума за пять лет, максимум был достигнут 7 марта 2022 года - 158,39. За год стоимость алмазов упала примерно на 14% - в начале августа прошлого года индекс равнялся 116,11. "Сектор продолжит оставаться в депрессивном состоянии, то есть находиться в периоде низких цен и подавленного спроса. Мы не видим предпосылок сильного улучшения ситуации на горизонте 1-2 лет", - ответил эксперт на вопрос о перспективах алмазно-бриллиантовой отрасли. По мнению Пучкарева, улучшить конъюнктуру на рынке алмазов могли бы масштабные рыночные потрясения, например, как было в острый период распространения ковида. Кроме того, снижение конкуренции с искусственными камнями и рост популярности драгоценных камней в глазах молодых поколений могли бы позитивно отразиться на стоимости алмазов. Однако все отмеченные сценарии эксперт считает маловероятными в ближайшем будущем.

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мир, алмазы