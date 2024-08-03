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Коалиция Австрии включит в стратегию безопасности отказ от российского газа - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Коалиция Австрии включит в стратегию безопасности отказ от российского газа
Коалиция Австрии включит в стратегию безопасности отказ от российского газа - 03.08.2024, ПРАЙМ
Коалиция Австрии включит в стратегию безопасности отказ от российского газа
Правящая коалиция Австрии приняла решение включить в новую стратегию безопасности страны цель отказаться от российского газа к 2027 году, сообщила австрийская... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T21:46+0300
2024-08-03T21:46+0300
энергетика
австрия
газ
поставки
поставки газа
россия
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ВЕНА, 3 авг — ПРАЙМ. Правящая коалиция Австрии приняла решение включить в новую стратегию безопасности страны цель отказаться от российского газа к 2027 году, сообщила австрийская газета Kurier. Уточняется, что новая стратегия безопасности Австрии сейчас находится на стадии завершения. По данным газеты, готовая стратегия может быть представлена в ближайшие недели. Как сообщала австрийская газета der Standard, Россия остаётся крупнейшим поставщиком газа в Австрию. В марте 2024 года российская доля в газовых поставках составляла 93%, в апреле — 81%, а в мае, согласно последним данным, — 90%. По информации издания, с марта по май Австрия импортировала из России газа больше, чем за весь период с июня 2022 года. В феврале министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила о планах изучить возможность выхода из долгосрочных контрактов между компанией OMV и "Газпромом", которые действуют до 2040 года. Позже в OMV сообщили, что для отказа от российского газа необходимо создать правовую основу, и в случае необходимости компания сможет полностью обеспечить потребителей в Австрии газом, не поставляемым из России. Как отмечал в марте министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, страна планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году.
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австрия, газ, поставки, поставки газа, россия
Энергетика, АВСТРИЯ, Газ, поставки, поставки газа, РОССИЯ
21:46 03.08.2024
 
Коалиция Австрии включит в стратегию безопасности отказ от российского газа

Коалиция Австрии договорилась включить в стратегию безопасности отказ от газа РФ

© flickr.com / James CridlandФлаг Австрии
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© flickr.com / James Cridland
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ВЕНА, 3 авг — ПРАЙМ. Правящая коалиция Австрии приняла решение включить в новую стратегию безопасности страны цель отказаться от российского газа к 2027 году, сообщила австрийская газета Kurier.
Уточняется, что новая стратегия безопасности Австрии сейчас находится на стадии завершения. По данным газеты, готовая стратегия может быть представлена в ближайшие недели.
Как сообщала австрийская газета der Standard, Россия остаётся крупнейшим поставщиком газа в Австрию.
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В марте 2024 года российская доля в газовых поставках составляла 93%, в апреле — 81%, а в мае, согласно последним данным, — 90%. По информации издания, с марта по май Австрия импортировала из России газа больше, чем за весь период с июня 2022 года.
В феврале министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила о планах изучить возможность выхода из долгосрочных контрактов между компанией OMV и "Газпромом", которые действуют до 2040 года. Позже в OMV сообщили, что для отказа от российского газа необходимо создать правовую основу, и в случае необходимости компания сможет полностью обеспечить потребителей в Австрии газом, не поставляемым из России.
Как отмечал в марте министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, страна планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году.
 
ЭнергетикаАВСТРИЯГазпоставкипоставки газаРОССИЯ
 
 
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